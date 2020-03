Pe teritoriul Italiei se afla trei cetateni romani infectati cu coronavirus, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, intr-un comunicat de presa, ca este vorba de un o persoana din Treviso, cu dubla cetatenie, romana si a Republicii Moldova, un cetatean roman din regiunea Lombardia si inca o persoana cu dubla cetatenie romano-italiana, in provincia Emilia - Romagna.

Comunicatul integral al MAE:

"Potrivit datelor obtinute in cursul zilei de ieri de catre reprezentantii Ambasadei Romaniei la Roma si ai oficiilor consulare la nivel local, pana in prezent, au fost identificati 3 cetateni romani printre persoanele infectate cu COVID-19 pe teritoriul acestui stat.

Astfel, Consulatul General al Romaniei la Trieste a fost informat de catre autoritatile locale din provincia Treviso cu privire la confirmarea unui caz in regiune, persoana avand dubla cetatenie, romana si a Republicii Moldova.

De asemenea, autoritatile locale de la Cremona au confirmat existenta unui cetatean roman depistat pozitiv in regiunea Lombardia, iar un al treilea caz, persoana cu dubla cetatenie romano-italiana, a fost confirmat in Bologna, in provincia Emilia - Romagna.

Ambasada Romaniei la Roma, prin intermediul task force-ului constituit la nivelul misiunii diplomatice, precum si oficiile consulare romane din Republica Italiana continua demersurile specifice pentru obtinerea unor informatii suplimentare din partea autoritatilor italiene cu atributii in gestionarea situatiei.

MAE reitereaza importanta respectarii cu strictete a recomandarilor autoritatilor italiene, precum si necesitatea manifestarii unei responsabilitati individuale cu privire la respectarea masurilor de preventie, inclusiv din perspectiva limitarii raspandirii virusului.

In acest context, MAE reaminteste ca cetatenii romani din strainatate care doresc sa solicite informatii despre modul in care se manifesta virusul COVID-19, modalitati de prevenire a imbolnavirii si conduita preventiva, pot apela numarul +4021.320.20.20. Linia telefonica este destinata strict informarii cetatenilor romani si nu este un numar de urgenta. De asemenea, informatii actualizate sunt disponibile si pe site-ul MAE, in sectiunea dedicata COVID-19 (www.mae.ro)".