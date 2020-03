Gelul antibacterian pe care il cumparam din comert se poate prepara foarte usor si acasa din ingrediente naturale si usor de gasit.

In perioada virozelor, gelul antibacterian este foarte cautat si din acest motiv preturile au crescut considerabil. Ai nevoie de doar cateva ingrediente pentru a-l prepara acasa, in mod natural. In plus, ii poti personaliza mirosul dupa preferinte.

Potrivit prof. Miryam Wahrman, bacteriolog in cadrul universitatii William Patterson din Marea Britanie, alcoolul medicinal de 60 de grade este ingredientul principal din gelul antibacterian pe care il gasim in comert.

Pentru a prepara gelul antibacterian, trebuie sa aveti 2/3 parti alcool sanitar sau alcool de 60 de grade, 1/3 gel de aloe vera si 10 picaturi de ulei esential din arbore de ceai sau de lavanda, ori un alt tip de ulei.

Uleiul se foloseste dupa preferinte, pentru a da un miros placut gelului, iar aloe vera protejeaza pielea care se usuca in contact cu alcoolul, potrivit antena3.ro