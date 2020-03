Pana astazi, 5 martie 2020, au fost inregistrate 38 de persoane care se afla in carantina. Pentru aceste persoane se fac analize in mod frecvent pentru a se verifica daca au fost sau nu infectate cu noul coronavirus. Alte 11311 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala.



Grupul de Comunicare Strategica a transmis un raport conform caruia este prezentata situatia Romaniei in acest moment, in contextul coronavirusului. "Va reamintim ca pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 6 cazuri de infectare cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Un pacient, primul depistat pe teritoriul tarii noastre ca fiind pozitiv, este considerat vindecat dupa ce doua teste au iesit negative la un interval de 24 de ore unul de celalalt. Barbatul a fost externat. Ceilalti 5 pacienti sunt internati la Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi, starea acestora de sanatatea fiind in acest moment buna. In cursul zilei de ieri, 4 martie, au fost inregistrate 69 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 1011 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor. Le reamintim cetatenilor sa ia in considerare doar informatiile verificate prin sursele oficiale si sa apeleze pentru recomandari si alte informatii la linia TELVERDE. De asemenea, cetatenii romani din strainatate pot solicita informatii despre prevenirea si combaterea virusului la linia special dedicata lor +4021.320.20.20. Anchetele epidemiologice la Suceava si Timisoara continua pentru a identifica toate persoanele cu care pacientii depistati pozitiv ieri au intrat in contact. Citeste si: Noul film cu James Bond, amanat din cauza coronavirusului. Cand va... Facem apel la rudele persoanelor depistate pozitiv sa respecte regulile de carantina si izolare si sa nu incerce sa viziteze pacientii internati, pentru ca acestia stau in izolare completa pana cand sunt declarati vindecati", potrivit adevarul.ro.

