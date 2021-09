Withania somnifera, cunoscută sub denumirea populară de ginseng indian sau Ashwagandha a fost folosită timp de mii de ani în medicina tradițională indiană, fiind menționată în cele mai importante texte ayurvedice. Rădăcina este partea plantei cu cel mai mare conținut de principii active (glicozide withanolidice) și este utilizată sub formă de decoct sau extract în special pentru proprietățile sale adaptogene. Citește în continuare și află mai multe despre beneficiile medicale ale rădăcinii de Ashwagandha .

Ameliorarea stresului, anxietății și insomniei

Mai multe studii clinice derulate în ultimul deceniu au evidențiat o reducere a nivelului de stres și anxietate la persoanele care au primit extract din rădăcină de ginseng indian. În plus, studiul făcut de Langade și colaboratori publicat în 2019 a observat o îmbunătățire a eficienței și calității somnului, precum și o scădere a anxietății și a timpului de adormire.

Cortizolul este un hormon a cărui concentrație crește în perioadele în care organismul este supus stresului. Pe termen lung acesta influențează echilibrul metabolic, având consecințe nefaste asupra organismului. Studiul derulat de Chandrasekhar și colaboratori a evidențiat o scădere semnificativă a nivelului plasmatic de cortizol și o ameliorare a scorului de anxietate BAI (Beck Anxiety Inventory) ca urmare a administrării unui extract de rădăcină de ginseng indian.

Îmbunătățirea capacității de concentrare

Unul dintre principalele efecte ale extractului din rădăcină de ginseng indian este creșterea capacității de concentrare. Studiile clinice efectuate în acest sens au evidențiat o îmbunătățire a cogniției la pacienții care au primit extract de rădăcină de ginseng indian standardizat în glicozide withanolidice. Ameliorarea cognitivă observată a constat în îmbunătățirea memoriei logice, a capacității asociative, a funcției de execuție, a atenției susținute și a vitezei de procesare a informației în cadrul testelor de memorie.

Îmbunătățirea controlului glicemic

Extractul de rădăcină de ginseng indian poate fi util pentru îmbunătățirea controlului glicemic. Studiile efectuate pe pacienți diagnosticați cu diabet zaharat de tip 2 au evidențiat o reducere semnificativă a hemoglobinei glicozilate HdA1c atunci când extractul de ginseng indian a fost adăugat tratamentului antidiabetic cu metformină. În plus, a fost observată ameliorarea nivelului lipidelor plasmatice, precum și al unor biomarkeri ai stresului oxidativ.

Citeste si: Cum vor beneficia familiile de deduceri la facturile de curent și gaze

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

În concluzie, efectele adaptogene ale rădăcinii de ginseng indian se pot dovedi extrem de utile în combaterea stresului vieții de zi cu zi. Pentru mai multe informații în legătură cu acțiunile și beneficiile pe care această plantă ți le poate aduce, nu ezita să te adresezi medicului sau farmacistului.

Surse informative

Tandon, Neeraj, and Satyapal Singh Yadav. “Safety and Clinical Effectiveness OF Withania Somnifera (Linn.) Dunal Root in Human Ailments.” Journal of Ethnopharmacology, vol. 255, 2020, p. 112768., doi:10.1016/j.jep.2020.112768.