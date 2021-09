Desigur că, din motive ce țin de genetică și stilul de viață, unele femei se pot confrunta cu probleme ale pielii ochilor și mai devreme de 30 de ani. Cearcănele, pungile de sub ochi și ridurile sunt semne de alarmă că pielea de sub ochi are nevoie de îngrijire suplimentară.

Spre urmare, atunci când alegi o cremă de ochi, asigură-te că din compoziția sa face parte cel puțin unul dintre următoarele super-ingrediente:

1. Retinolul este o formă a vitaminei A care susține regenerarea și creșterea celulelor noi, ajută la diminuarea semnelor de îmbătrânire existente prin reconstruirea colagenului și restabilirea elasticității pielii. Atenție, folosirea retinolului poate duce la apariția senzațiilor de uscăciune, iar pe timp de zi ar trebui să fie asociat cu o cremă de protecție solară, deoarece retinolul sensibilizează pielea în fața razelor UV.

2. Acidul hialuronic, deși se regăsește în mod natural în corpul uman, odată cu înaintarea în vârstă și expunerea repetată la razele ultraviolete, cantitatea sa din piele scade. Acidul hialuronic are proprietăți de păstrare a umezelii în piele, spre urmare lipsa sa duce la deshidratarea zonei. Atunci când face parte din compoziția unei creme, acidul hialuronic umple celulele pielii de sub ochi și face pielea să arate mai suplă și mai catifelată, reducând roșeața și iritația. Crema hidratantă pentru ochi Ophycée de la Galénic conține acid hialuronic, dar și vitamina E și extract din alge albastre, ingrediente ce ajută la netezirea ridurilor, diminuarea cearcănelor și iluminarea zonei ochilor.

3. Neuropeptidele sunt ingrediente ideale pentru persoanele care nu se împacă cu retinolul. Au aceeași funcție – cresc producția de colagen și elastină, dar sunt mult mai blânde cu pielea. Cremele de ochi cu neuropeptide au efecte benefice asupra texturii și tonusului pielii prin reducerea aspectului de piele “creponată” din jurul ochilor și redarea hidratării și fermității.

4. Extractul de ceai verde este eficient în reducerea pungilor și umflăturilor de sub ochi datorită conținutului ridicat de antioxidanți. Aceștia sunt cunoscuți pentru puterea lor de a reduce inflamația, dar și susțin pielea în procesul de regenerare în urma daunelor provocate de razele ultraviolete. Conținutul ridicat de catechine (un tip de antioxidant) ajută la reducerea roșetii, iritației și inflamației de sub ochi. În plus, deschide porii pentru ca aceștia să poată absoarbi cât mai multe ingrediente benefice din crema de ochi. Pe lângă antioxidanți, ceaiul verde conține și vitaminele B2 si E, ambele fiind esențiale pentru sănătatea pielii.

5. Vitamina C are rol esențial în producția de colagen – proteina din care este compus țesutul conjunctiv al pielii și de care depinde elasticitatea pielii. De asemenea, vitamina C protejează pielea împotriva daunelor razelor UV ce duc la îmbătrânirea prematură a pielii. În plus, reduce cearcănele prin întărirea pielii, reduce vizibilitatea vaselor de sânge din zona ochilor și aspectul ridurilor din colțul ochilor, cunoscute sub denumirea de laba-gâștii. Crema pentru conturul ochilor Duolys de la ACM este bogată în vitamina C stabilizată, iar utilizarea zilnică ajută la corectarea vizibilă a semnelor de îmbătrânire cutanată din jurul ochilor - redă fermitatea pielii, netezește ridurile, diminuează dimensiunea pungilor de sub ochi, atenuează cearcănele și restaurează filmul hidrolipidic.