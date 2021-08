Bebelusul nu prinde mamelonul corect

Aceasta problema apare mai ales la inceput, in primele zile de alaptare, cand atat mama cat si bebelusul invata secretele hranitului la san. Este normal ca in aceste zile mameloanele sa fie usor iritate si dureroase, insa daca durerea persista, una

dintre cauze poate fi faptul ca micutul nu apuca mamelonul in mod corect: fie ca nu deschide gura suficient, fie ca apuca numai mamelonul cu buzele. Specialistii in alaptare recomanda ca pozitia bebelusului care urmeaza sa fie hranit sa fie cu barbia la baza sanului si buza de jos cu cel putin un centimetru sub mamelon.

In teorie, alaptarea este un proces care se autoregleaza: cu cat cererea este mai mare, cu atat organismul produce mai mult lapte. Totusi, exista cazuri in care laptele nu este suficient.

In astfel de situatii este recomandat sa discuti cu un medic sau consultant in alaptare care iti poate da sfaturi pentru stimularea lactatiei. Printre solutiile recomandate se numara alaptatul frecvent sau folosirea unei pompe de san, evitarea excesului de fluide si consumul unui numar mai mare de calorii.

Cel mai bun mod de a hrani bebelusul, oferindu-i o nutritie echilibrata si protejandu-l impotriva bolilor, este sa-l alaptezi. Totusi, daca laptele nu este produs in cantitate suficienta, dieta bebelusului trebuie suplimentata cu formula. Consulta medicul inainte de a decide utilizarea unei formule pentru sugari.

Este o problema care apare frecvent imediat dupa nastere sau mai tarziu, cand sanii se umplu cu lapte si devin foarte fermi si durerosi, facand alaptarea destul de dificila. Angorjarea sanilor apare la inceputul perioadei de alaptare, cand organismul nu si-a stabilit inca mecanismul de reglare a productiei de lapte. Ea poate aparea si mai tarziu, cand durata de timp dintre doua alaptari se prelungeste. Cu cat alaptezi mai mult si mai des, cu atat previi angorjarea sanilor.



Blocarea canalelor galactofore

Atunci cand sanii sunt plin cu lapte si trece prea mult timp de la ultima alaptare, laptele poate urca inapoi pe canalul galactofor, infundandu-l. Canalele galactofore se mai blochează si daca porti sutiene nepotrivite, care preseaza prea tare sanii sau daca folosesti incorect pompa pentru san.

De obicei, cand se intampla acest lucru, apar galme la nivelul sanilor, acestia devin durerosi sau se inrosesc. Poti aplica comprese calde pe san, pentru a ameliora durerile. Unii specialisti recomanda vibromasajul, pentru deblocarea canalelor.

Mastita

Mastita este o infectie bacteriana care se manifesta la nivelul mamelelor si vine la pachet cu simptome precum febra sau durerile de sani. De obicei, cauza este blocarea canalelor galactofore sau leziunile de la nivelul mameloanelor care se suprainfecteaza cu bacterii.

Mastita se trateaza cu antibiotice, la recomandarea medicului ginecolog. In timpul tratamentului, chiar daca bebelusul nu este alaptat la san, trebuie folosita pompa, pentru ca acumularea laptelui poate provoca un disconfort si mai puternic.



Bebelusul doarme la san

In general, este normal ca bebelusul sa adoarma sau sa se linisteasca dupa ce este alaptat, insa cand acest lucru se intampla imediat dupa ce este pus la san, poate fi din cauza ca nu primeste suficient lapte. Atunci cand fluxul de lapte este constant, bebelusul ar trebui sa fie activ si vioi. Daca observi ca incepe sa suga mai incet sau ca devine somnoros, specialistii in alaptare recomanda sa il muti la sanul celalalt sau sa masezi sanul la care il alaptezi, pentru a stimula productia de lapte.

In concluzie, alaptatul la san se poate dovedi dificil, mai ales in primele saptamani dupa nastere, atunci cand organismul mamei se adapteaza la acest nou statut. Din fericire, exista solutii pentru ca nici mama, nici bebelusul sa nu sufere daca apar probleme de alaptare.