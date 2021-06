Reducerea dezavantajelor

Conștient, la un nivel fără precedent până acum, de faptul că este parte din ecosistemul general, omul modern urmărește și reușește să reducă efectele adverse pe care le provoacă lumina artificială. Este vorba de poluarea luminoasă, care poate avea impact negativ asupra biodiversității, dar și de consumul de electricitate, ca sursă majoră de poluare. Soluția este reducerea la un minim al consumului de energie și producerea unei lumini de calitate care să ofere beneficii activității umane, fără impact negativ asupra mediului.

Tehnologiile avansate și materialele folosite azi stau la baza producerii becurilor de tip LED, a căror principală calitate este durata foarte mare de viață, care ajunge și depășește 15.000 de ore de funcționare, un consum de energie foarte mic, de circa 20% din cea a unui bec cu incandescență sau halogen, dar cu un randament mare, care produce aceeași luminozitate și o intensitate luminoasă constantă, lipsită de pâlpâire (considerată a fi unul dintre cele mai nocive efecte asupra omului și biodiversității). Toate sistemele calitative de tipul leduri Philips au o lungime de undă care nu afectează ochiul și pot lua orice formă, fiind perfect compatibile cu toate corpurile de iluminat.

Una dintre caracteristicile esențiale care fac din becurile LED o soluție sustenabilă și ecologică este lipsa emisiei de căldură, aceasta fiind una dintre marile probleme legate de mediu pentru becurile cu incandescență. Astfel, în timp ce un bec incandescent are 10% eficiență, convertind în lumină doar a zecea parte din energia consumată, în timp ce restul de 90% se transformă și se degajă sub formă de căldură, sistemul de iluminat cu LED are o eficiență de peste 80%, convertind aproape toată energia consumată în lumină, astfel că, practic, nu degajă aproape deloc căldură.

Lumină caldă, rece și neutră

Comparativ cu cele clasice, sistemele moderne care produc lumină artificială pot genera lumină caldă, rece sau neutră. Există diferențe majore între aceste tipuri de lumină artificială, fiecare în parte având beneficiile și funcționalitățile sale.

Citeste si: Munca la birou vs. munca de acasă. Beneficii și dezavantaje

Lumina artificială este caracterizată nu doar de intensitatea luminoasă, ci și de temperatura culorii, măsurată în grade Kelvin. Lumina unei lumânări are circa 1700 grade Kelvin, iar un bec de tip LED - 2700-3000 grade Kelvin.

Lumina caldă are o tentă ușor portocalie și imită cel mai bine lumina naturală. Temperatura luminii calde este de la 2200 la 3000 de grade Kelvin. Lumina rece este opusul. Este albă, intensă și are o tentă ușor albastră. Este ideală pentru a sesiza diferența între culori și detaliile și este similară cu lumina naturală la prânz, într-o zi senină de vară sau iarnă. Temperatura culorii reci este de la 5000 la 6500 de grade Kelvin. Al treilea tip de lumină artificială este cea neutră. Acesta combină căldura luminii naturale cu aspectul glaciar al albului rece. Temperatura luminii neutre este situată între 3000 și 5000 de grade Kelvin. Spre comparație, lumina soarelui are o temperatură de 5600 grade Kelvin, iar cea de la poli, în timpul verii polare, peste 12000 de grade Kelvin.

Fiecare tip de lumină artificială are beneficiile sale. Cea caldă este o lumină blândă destinată spațiilor de locuit, odihnei sau activităților relaxante, induce o atmosferă intimă și ajută somnul, în timp ce lumina rece crește nivelul de concentrare, ajută activitățile care au nevoie de finețe și îndemânare. Specific pentru lumina neutră este faptul că previne oboseala ochilor, fiind cea mai potrivită pentru birouri și zone cu activitate.

Avantajele luminii artificiale

Ca urmare a posibilității ca becurile moderne să genereze tipuri diferite de lumină artificială, avantajele pe care acestea le aduce sunt, practic, nenumărate. De la amenajările interioare, unde lumina artificială devine parte esențială în decor, până la agricultură, prin luminarea adecvată a serelor, care sporește productivitatea culturilor și poate combate dăunătorii, de la iluminatul stradal, economic, confortabil și generator de siguranță, până la cel estetic, comercial, inclusiv cel din zonele cu activitate, respectiv spații publice, există un tip de lumină adecvat pentru fiecare mediu.

Citeste si: Șase beneficii ale jocurilor de construcție

Prin efectele pe care le are, dacă este ales tipul corect, lumina artificială determină sporirea siguranței, creșterea productivității și stimularea atenției, crearea unui mediu atractiv pentru activități economice, culturale, precum și inducerea unei stări de confort și relaxare sau, din contră, stimularea activității în spații cum sunt zonele de birouri sau instituțiile de învățământ.

Nu în ultimul rând, lumina artificială, de diferite tipuri și adecvată fiecărei situații, poate susține și influența starea psihică a omului, de la inducerea stării de somn și recuperare fizică (în spitale, de exemplu), până la sporirea puterii de concentrare și susținerea acuității vizuale.

Alături de aer și apă, lumina este un element esențial vieții, în toate formele ei. Sursele de lumină artificială moderne, corect alese și utilizate, pentru fiecare necesitate în parte, sunt un aliat de bază al omului modern și contribuie atât la protecția mediului, prin consumul mic de energie și posibilitatea de a fi reciclate, cât și la susținerea și dezvoltarea societății omului modern.