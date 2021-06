Succesul companiei depinde de angajați

Laszlo Bock, fost director pentru Operațiuni de Personal la Google, scoate în evidență în „ Work Rules! ” câteva dintre practicile de HR care fac din aceast ă companie un loc de muncă foarte apreciat de către mulți candidați.

Succesul oricărei companii depinde de angajații săi. Astfel, una dintre regulile lui Laszlo a fost să angajeze doar oameni buni, care demonstrează reziliență și care au abilitatea de a depăși greutățile. Tocmai de aceea, el e de părere că atragerea, evaluarea și dezvoltarea profesională a noilor angajați este cea mai importantă. Apoi, rolul organizației este acela de a le oferi acestora un mediu caracterizat de libertate, dar și beneficii care le pot economisi timp și care le pot îmbunătăți sănătatea și productivitatea.

De fiecare dată când managerii renunță puțin la control, creează o oportunitate ca echipa să progreseze și astfel își oferă lor însiși timp pentru noi provocări. În plus, ei ar trebui să se concentreze pe rezolvarea posibilelor conflicte, având rolul de a-și sprijini și inspira echipele. Mi-a plăcut și ideea de a te înconjura de persoane care pot rezolva nu doar problemele de azi, ci și pe cele care pot apărea în viitor. Însă, poate cel mai important lucru cu care am rămas este sărbătorirea realizărilor în echipă și lăudarea inclusiv a eșecurilor din care am învățat lecții importante.

Ce întrebări să pui și să-ți pui

Povestește-mi un moment în care ai avut dificultăți în a lucra cu cineva. De ce au apărut aceste probleme? Ce ai făcut pentru a remedia situația? Ce ai fi putut face diferit?

Acestea sunt doar câteva întrebări din interviul de angajare care pot crea contextul în care un candidat povestește despre cum lucrează în echipă. Însă, Laszlo Bock nu se adresează doar reprezentanților departamentului de resurse umane. El d ă câteva sfaturi și despre ce poți face mai bine la actualul loc de muncă. În „ Work Rules! ”, avem câteva exemple despre cum te poți pregăti înainte de ședințe, dar și de ce e important să faci o recapitulare scurtă la finalul fiecărei întâlniri. Astfel, indiferent dacă este vorba despre o întâlnire one-on-one sau una la care participă mai mulți colegi, uite ce poți să te întrebi înainte:



Cum crezi că va răspunde fiecare coleg?



Cum ai de gând să abordezi un subiect dificil?

...dar și după:

Cum a mers abordarea?



Ce ai învățat?



Ce faci altfel data viitoare?

Această abordare te poate ajuta să experimentezi, să pui mai multe întrebări, să testezi lucruri noi, să observi ce se întâmplă în orice moment și să încerci să obții cele mai bune rezultate.

De asemenea, după fiecare proces în care te implici, Laszlo spune că este utilă o sesiune formală de debriefing pe o structură simplă:



Ce ar trebui să fac diferit?



Ce am învățat?



La ce idei voi renunța?

Când să investești timp și ce să faci când greșești

Dacă și pe tine te preocupă dezvoltarea personală și profesională, cel mai probabil simți că nu ai suficient timp la dispoziție. Laszlo Bock ne recomandă să investim timp doar în cursurile sau activitățile care ne schimbă comportamentele nocive și ne învață cum să măsurăm rezultatele obținute. În plus, dacă exersăm în mod conștient și împărțim lecțiile în fragmente mici și ușor digerabile, putem avea mai mult succes și nu simțim așa tare presiunea timpului.

De când lucrăm de acasă, timpul pare că este și mai scurt. O criză, cum a fost situația creată de COVID-19, este însă o oportunitate de a avea impact in companie. Lazslo ne recomandă ca atunci când apare o situație excepțională, să lăsăm orice altceva și să ne ocupăm de rezolvarea problemei urgente.

Fiind confruntați cu un context nou, nu putem controla totul și uneori rezultatele obținute nu sunt cele dorite. Daca ți se întâmplă și ție să greșești, iată ce ne sfătuiește autorul:



Recunoaște-ți greșeala și fii transparent;



Primește sfaturi din toate părțile și repară ce s-a stricat;



Apoi, află care e morala situației și învață-i și pe alții să nu repete aceeași greșeală;



Practică mindulfulness (un anumit tip de atenție intenționată, necritică și orientată spre momentul prezent). Dacă vrei să citești mai multe despre acest subiect, îți recomand „Arta de a- ț i crea amintiri” , „Mindfulness urban” , „Focus” sau „Recunostință” .

Un mediu de lucru unde angajații vin cu drag este caracterizat de libertate, creativitate și joacă, iar aceștia adoptă misiunea companiei cu ușurință și au un sentiment de apartenență la comunitate.

