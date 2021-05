În fiecare an, doar în Statele Unite se publică și se tipăresc peste 24 de miliarde de ziare, 2 miliarde de cărți și 350 de milioane de reviste. De asemenea, înainte de pandemie un angajat obișnuit folosea, în medie, 10.000 de foi de hârtie de copiator pe an. Anual se foloseau în Statele Unite peste 4 milioane de tone de astfel de hârtie.

Acest lucru vine și din obișnuințele oamenilor, dar și din utilitatea hârtiei. Chiar dacă digitalizarea a dus la un alt tip de interacțiune la birouri, dar și la stocarea datelor online, hârtia rămâne un suport de încredere pentru multiple domenii.

Iată cinci zone unde hârtie nu va fi prea curând înlocuită și unde esențială pentru viitorul nostru, chiar și în lumea hiperdigitalizată:

Importanța de a avea notițe de mână

Un aspect uneori uitat când vine vorba de beneficiile hârtiei e contextul în care o folosesc oamenii. Hârtia și, ulterior, scrisul de mână, duc la o atenție mai mare și la o încetinire a impulsurilor din jurul nostru. În plus, cercetătorii au arătat că obiceiul de a ține un jurnal de orice fel, fie el personal, fie unul de sarcini de muncă, ne îmbunătățește starea psihică.

Conform unui studiu realizat în 2006 de Stice, Burton, Bearman & Rohde, scrierea într-un jurnal poate reduce riscul depresiei la adulții tinerii. Studiile au arătat astfel că momentul când persoanele scriu pe hârtie transformă posibilitatea de a avea gânduri negative. Un alt studiu arată că obiceiul de „journaling” duce la reducerea anxietății.

Dincolo de aspectele care țin de sănătatea mintală a oamenilor, uneori e bine să iei o coală de hârtie și să notezi sarcinile de la muncă dintr-o zi. Oamenii de știință au arătat că acest obicei duce la îmbunătățirea funcțiilor memoriei. Motivul e simplu: odată notate sarcinile, oamenii reușesc să pună o parte din acea informație în centrul memoriei, datorită ritmului mai încet de scriere pe hârtie față de scrisul la tastatură. Așadar, deși obiceiul de a scrie un jurnal poate fi mutat și digital și, în plus, au apărut numeroase aplicații de notițe și liste, hârtia e benefică.

Cărțile fizice și de ce sunt importante

În ultimii zece ani, multiple articole anunțau finalul epocii cărților fizice. Cu toate acestea, chiar dacă așa-numitele ebooks s-au dezvoltat pe scară largă, cărțile fizice se vând în continuare în cantități mult mai mari.

În plus, toate studiile arată că dacă oamenii citesc cărți fizice, nu ebooks, au câteva beneficii demonstrate științific. În primul rând, faptul că oamenii țin o carte în mână duce la o atenție mai mare și la o capacitate de memorare îmbunătățită. De asemenea, un studiu realizat pe copii cu vârste cuprinse între 3 și 5 ani a arătat faptul că părinții care citesc de pe cărți fizice celor mici le captează atenția mai ușor, deoarece dispozitivele electronice le distrag atenția.

Pe lângă acest lucru, un studiu realizat pe studenți a arătat că un manual fizic sau cursuri printate pe hârtie duc la o atenție mai mare. 67% din studenți au declarat că pot face mai multe sarcini deodată dacă învață digital, pe când doar 41% au putut face acest lucru atunci când învățau de pe un suport fizic. Rezultatul e că cei din urmă pot învăța mai ușor.

Scrisori oficiale și documente

Chiar dacă digitalizarea este un trend care nu poate fi oprit prea curând, iar multiple comunicări vor fi transformate în „misive” online, unele aspecte nu pot fi înlocuite cu alternative mai bune. Astfel, chiar dacă, de exemplu, o factură sau o notificare din partea unei instituții a statului ajunge la oameni mai rapid pe cale electronică, nu este neapărat o soluție mai bună.

Un studiu realizat în 2013 în Marea Britanie a arătat faptul că 69% din persoane își deschid scrisorile și notificările primite prin poșta obișnuită, în comparație cu 32% din cei care le primesc pe mail. De altfel, studiul numit „The Reading Brain in the Digital Age: The Science of Paper versus Screens” arată faptul că hârtia fizică duce la memorarea mai ușoară și la o atenție mai mare. Actul voit al deschiderii unui plic, apoi scoaterea hârtiei și atributele tactile ale acestui gest duc la un răspuns care durează mai mult.

Așadar, chiar dacă ne dorim alternative mereu și am vrea ca statul sau serviciile pe care ne bazăm să se digitalizeze, uneori hârtia este cea mai bună alternativă.

Contracte și back-up

Atunci când se vorbește de beneficiile hârtiei și de domeniile unde aceasta nu va fi prea devreme înlocuită cu totul, specialiștii trebuie să privească lucrurile contraintuitiv. În ultimii ani din ce în ce mai multe companii și-au mutat activitatea online, au stocat datele în Cloud și s-au folosit de servicii de management digital.

Companiile mici și mijlocii, dar și firmele mari, au sisteme de stocare a contractelor și a facturilor. Însă datele digitale pot fi pierdute în câteva secunde. Nu mai departe de 10 martie 2021 un incendiu a distrus un data center din Strasbourg, ceea ce a dus la blocarea activității pentru milioane de site-uri, dar și pentru pierderea unor arhive importante.

Așa cum specialiștii online menționează de importanța unui backup digital la orice avem stocat în Cloud, pentru documentele esențiale ale companiei, este foarte important să existe și o arhivă fizică, din hârtie. Aceasta poate fi o modalitate prin care poți proteja datele firmei foarte simplu.

Hârtia în spațiu

Poate fi o zonă relativ inedită în care hârtia nu va fi înlocuită cu totul, dar călătoriile spațiale, prin provocările lor, au nevoie de hârtie. O legendă destul de circulată în articole online spune că Agenția Spațială Americană (NASA) a cheltuit zeci de milioane de dolari pentru a face un pix ce funcționează la gravitate zero, în timp ce rivalii lor sovietici au folosit un creion. Povestea este reală până la un punct, iar ulterior devine total falsă. Creionul poate fi folosit în spațiu, dar are tendința de a se rupe. Așadar, astronauții ar putea avea bucăți de grafit care plutesc necontrolat la gravitate zero. Din acest motiv, pixul spațial rămâne în continuare o soluție perfectă.

Hârtia va fi necesară în spațiu mereu, indiferent dacă oamenii vor dori să ajungă și pe Marte, deoarece dispozitivele electronice au obiceiul de a se strica. Iar în spațiu nu pot fi reparate. Așadar, o rezervă de hârtie de copiator la bordul unei navete spațiale nu ar fi un lucru straniu, pentru că astronauții vor putea să noteze aspecte utile acolo, iar acele informații vor putea fi procesate și recuperate mai ușor.