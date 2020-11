Exista multe categorii de daunatori, astfel ca si mijloacele de a scapa de ei sunt din cele mai diverse, iar in cele ce urmeaza iti vom face o prezentare a celor mai eficiente dintre ele.

Combaterea rozatoarelor

Soarecii de camp si sobolanii sunt principalii reprezentanti ai acestei categorii care de daunatori care dau de furca gradinarilor. Cei care au una sau mai multe pisici pe langa casa dorm ceva mai linistiti in aceasta privinta, insa exista si alte metode de a scapa de rozatoare.

Cele mai des utilizate sunt metodele clasice, reprezentate de capcane sau otrava, care dau intotdeauna rezultate. Exista si alternativa naturala, eficienta in special in cazul soarecilor de camp. Acestia nu suporta mirosurile puternice, asa ca poti scapa de ei cu ajutorul catorva catei de usturoi pe care sa-i strecori in galerii.

Cum scapi de insecte

Arma cea mai eficienta impotriva insectelor o constituie substantele denumite generic insecticide. Pentru fiecare specie de plante exista anumiti daunatori, astfel si tratamentul se efectueaza cu insecticide specifice. Spre exemplu, pentru livezile de meri si culturile de cartofi si sfecla de zahar, se recomanda folosirea insecticidului Proteus, cu efect distructiv asupra tuturor insectelor care afecteaza aceste specii.

Solutii pentru melci si limacsi

Desi par cat se poate de inofensivi, melcii pot provoca daune serioase in gradina, impreuna cu rudele lor, limacsii. Acestia din urma sunt cunoscuti mai bine sub denumirea de „melci fara casa”, fiind, la randul lor, niste daunatori redutabili.

Ii poti tine la distanta de straturile de legume trasand dungi cu var late de 3-4 centimetri, pe care melcii si limacsii le vor ocoli. De asemenea, tufele de mustar si salvie au acelasi efect, tinand melcii si limacsii la distanta de legumele din livada.

CD-urile tin graurii la distanta

Dintre toate pasarile, graurii produc cele mai mari pagube in livezi si in culturile de vita de vie. Cat timp fructele se coc, nu prezinta nici un interes pentru ei, dar imediat ce acestea sunt gata de cules, graurii dau adevarate atacuri in livezi. Prefera in special ciresele, visinele si strugurii, iar in cateva minute, un stol de cateva mii de exemplare poate face ravagii.

Cea mai simpla metoda de a-i tine la distanta consta in legarea unor CD-uri vechi de crengile copacilor, astfel incat soarele sa se reflecte pe suprafata lor. Obiectele stralucitoare le vor mai taia din apetit, iar graurii isi vor cauta alta livada.

Cum sa alungi popandaii

Popandaii fac parte din categoria rozatoarelor, mentionata anterior, doar ca acestia afecteaza in mod direct plantele, pentru ca se hranesc cu radacinile lor. Acestia sapa galerii pe sub pamant si se arata foarte rar la suprafata, insa prezenta lor este semnalata de plantele care incep sa se usuce.

O solutie simpla de a-i alunga din gradina o reprezinta dispozitivele cu ultrasunete. Acestea au forma unor tarusi care se infig in pamant si emit aceste ultrasunete care nu sunt perceptibile urechii umane, dar sunt foarte deranjante pentru rozatoare. Un astfel de aparat poate acoperi o arie intre 700 si 1.000 de metri patrati, tinand la distanta si alte specii de daunatori.

Acestea sunt cateva solutii simple pentru a scapa de cei mai cunoscuti daunatori care iti pot provoca pagube serioase in gradina. Nu trebuie sa astepti ca acestia sa isi faca aparitia pentru a trece la actiunile impotriva daunatorilor, ci este bine sa fii mereu cu un pas inaintea lor, pentru ca e mai usor sa previi decat sa combati.