Confort şi intimitate

Niciun alt aparat de încălzit nu oferă tipul de căldură confortabilă pe care o puteți obține de la șeminee. Indiferent ce fel de model vei alege, şemineul va oferi un aer de eleganţă, de confort dar şi de intimitate locuinţei tale. Ce poate fi mai relaxant în serile de iarnă decât să stai pe un fotoliu şi să citeşti o carte în faţa unui foc care arde mocnit? De asemenea, un şemineu creează şi o atmosferă romantică în încăpere. O seară în faţa focului alături de persoana iubită poate fi o plăcută evadare din cotidian.

2.Beneficii pentru sănătate

Potrivit unui studiu recent, citat de presa de specialitate, timpul petrecut în jurul unui şemineu are beneficii importante pentru sănătate. Imaginea flăcărilor, mirosul de lemn ars, dar şi sunetele specifice unui foc au un efect relaxant asupra creierului, care se traduce în beneficii pentru întreg organismul, cum ar fi scăderea tensiunii arteriale. Efectul de profundă relaxare pe care oamenii îl au atunci când se regăsesc în jurul unui foc este moştenit de la strămoşii noştri din preistorie. Cercetătorii consideră că pentru strămoşii noştri, focul a fost o modalitate de a prelungi ziua, de a beneficia de căldură şi, cel mai important, de a se feri de prădători. Focurile în aer liber din comunităţile preistorice ar fi putut, de asemenea, să impulsioneze legăturile sociale şi să încurajeze astfel un comportament prosocial. Aşadar, relaţia noastră cu focul şi magia sa, de care suntem încă fermecaţi, este mai veche decât s-ar putea bănui.

3. O alternativă prietenoasă cu mediul

Majoritatea sistemelor de încălzire casnice folosesc combustibili fosili, petrol sau gaze naturale. Utilizarea unui șemineu pe lemne, mai ales dacă faci eforturi de a le folosi cu chibzuinţă, poate fi o modalitate de încălzire complementară sistemului pe bază de combustibili fosili. De asemenea, instalarea unui şemineu îţi oferă posibilitatea de a fi mai puțin dependent de companiile de utilități. În felul acesta îţi poţi asuma în mod direct responsabilitatea faţă de propria sursă de combustibil, inclusiv cât plăteşti, datorită diferitelor opțiuni de unde și cum să obții lemn de foc.

4. Un punct central al designului casei tale

Un șemineu poate transforma o cameră obişnuită în locul preferat de întâlnire al familiei. În plus, poate deveni punctul central al designului camerei în care este amplasat. În termeni de decor, din ce în ce mai multe variante sunt disponibile pentru a pune în evidenţă şemineul. În timpul iernii şemineul aduce un plus de farmec decorațiunilor de Crăciun, dând viaţă magiei sărbătorilor de sfârşit de an.

Pe cât de minunate sunt șemineele, ele pot reprezenta şi pericole de incendiu. Aşadar, dacă te decizi să-ţi instalezi un şemineu, asigură-te că lucrezi cu o echipă de experţi. O măsură importantă de siguranță constă în curățarea și inspecția coșului de fum de către un profesionist, în fiecare an, menționează antena3.ro