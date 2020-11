De ce? Pentru ca in viitorul apropiat, videoclipurile de pe YouTube vor ocupa primele pozitii in Google pentru multe cautari.

Deja se intampla asta pentru domenii precum cooking, dar se va generaliza in urmatorii ani si existenta unui canal de YouTube va fi un must.

Asadar, daca vrei sa te pregatesti pentru prima pozitie in Google, e necesar sa pui accentul pe un canal de YouTube asociat afacerii tale.

Primele semnale au fost deja trimise de Google inca din luna martie a acestui an. Dupa update-ul din martie, videoclipurile au inceput sa fie mult favorizate, asa cum poti vedea in imaginea de mai jos.

Imaginea prezinta modul in care a crescut traficul din Google pentru videoclipurile SEOmark si cum a fost directionat trafic din Google chiar in paginile de pe SEOmark.ro care aveau asociat un video. Si, da, e vorba despre articole de pe site care au fost favorizate tocmai pentru ca aveau integrat si un video.

Diferenta e foate clara. Daca in 2019, SEOmark.ro primea doar cateva click-uri, in 2020, numarul de click-uri a crescut foarte mult. Si asta fara nicio optimizare, ci doar in urma schimbarii de algoritm a lui Google.

Cum putem folosi cresterea YouTube pentru a creste in cautarile din Google

De ce e bine sa folosesti Youtube si de ce spunem ca acest canal va creste si iti va aduce avantaje?

Youtube este un produs Google si, pe parcursul timpului, Google a incercat sa isi creasca toate produsele proprii. Monetizarea pe Youtube este un motiv evident pentru care Google are interesul sa promoveze acest canal. Pana la urma, e mai avantajos sa directioneze traficul catre un canal de unde poate sa castige bani, decat catre un tert. Iar avantajul e ca YouTube poate fi profitabil nu doar pentru Google, ci si pentru companiile sau tertii care isi creeaza si isi cresc canalele de YouTube. Google se adapteaza tendintelor

E clar pentru toata lumea ca videoclipurile au un impact mai mare si raspuns mai bine nevoilor si cautarilor utilizatorilor.

Gandeste-te putin... tu ce asteptari ai cand cauti pe Google expresia “retete de mancare rapida”? Ai vrea sa vezi mai degraba videoclipuri in care sa ti se explice pas cu pas cum pregatesti mancarea, sa poti vizualiza intregul proces si nu doar un text explicativ. Nu-i asa?

Pana la urma, materialele care tin cont de stiluri perceptive ale utilizatorilor (vizuale, auditive, kinestezice) vor fi mai usor de inteles, deci vor fi si cele mai apreciate si mai cautate. Iar videoclipurile pot intr-o anumita masura sa faca asta, deci vor fi mai cautate.

Deci... cum sa folosim YouTube in favoarea noastra?

... in procesul optimizarii, desigur...

Pasul 1. Creeaza-ti un canal de Youtube

Daca e vorba despre un canal asociat unei afaceri, cele mai potrivite sunt tutorialele. Si cat mai profesionist realizate. Tocmai de aceea, daca ai cum sa investesti buget, ar fi o idee buna sa lucrezi cu o firma care poate sa iti livreze materiale profesioniste, care sa reprezinte cat mai bine compania ta.

Pasul 2. Fa-ti un plan editorial

E foarte bine ca ai inceput si ca primele videoclipuri au aparut deja pe canalul tau de YouTube, insa nu e suficient.

Daca scopul e sa ajute la SEO, e clar ca va trebui sa tii cont de cuvintele cheie. Asta inseamna ca e nevoie sa faci o lista de cuvinte cheie. Pastreaza cuvintele care, in momentul in care sunt cautate pe Google, returneaza videoclipuri ca rezultat. Acestea vor fi cuvinte mai sigur de folosit pentru inceput.

Pasul 3. Creeaza materialele si promoveaza-le

In urmatoarea etapa ar trebui sa creezi videoclipuri pe tema sugerata de fiecare cuvant cheie, sa incarci aceste videoclipuri si sa realizezi si articole pe aceeasi tema. Posteaza articolul pe site, optimizeaza-l pe acelasi cuvant cheie si include cu embed si videoclipul. Apoi, promoveaza cat mai bine articolul creat.

Pentru ca atat materialul video, cat si cel scris pot sa primeasca separat trafic din Google, pune link spre articol si in descrierea videoclipului de pe YouTube. Asta te poate ajuta sa primesti trafic din YouTube, in cazul in care videoclipul tau e gasit prin cautarea cuvantului cheie direct in campul de cautare al canalului.

De asemenea, pe langa optimizarea articolului, poate ajuta si sa optimizezi videoclipurile pe cuvant cheie respectiv. Poti optimiza rapid un video, folosind cuvantul cheie atat in video, cat si in titlu, descriere, tag-uri.