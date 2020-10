Tinutele office par foarte simplu de compus. Ai nevoie de croieli clasice, camasi simple si sacouri in tonuri sobre. Cand vine vorba de incaltaminte, insa, barbatii ar trebui sa aleaga pantofi clasici, negri sau maro. La femei, pare un pic mai complicat. Doamnele isi asorteaza, mai mereu, outfiturile cu stiletto cu toc inalt, botine sau balerini cu varf ascutit. Moda, insa, a evoluat, motiv pentru care stilul vestimentar purtat la birou a fost adaptat si poate imbina cu succes eleganta si confortul. Asa s-a ajuns la combinatiile dintre piese office si casual, tablou in care apar, tot mai frecvent, pantofii sport.

Multi se intreaba cum sa poarte incaltamintea sport la un sacou? Ei bine, exista modele de pantofi sport care merg cu haine elegante, cu croieli clasice, precum camasa alba incheiata pana sus, blazerul si, de ce nu, pantalonii negri, clasici.

Daca jobul tau presupune un dress code pentru birou, dar iti doresti sa iesi usor din tipare si sa te simti comod intreaga zi, iata cateva modele de pantofi sport pe care ii pot asorta tinutelor office:

Pantofi sport din piele cu talpa groasa

Talpa de 2 sau 3 centimetri este in tendintele actuale in materie de pantofi sport. Ii poti purta cu succes la o pereche de pantaloni la dunga, usor conici, eventual pana la glezne. Pentru a se incadra in tiparele tinutei office, alege unii din piele naturala si intr-o culoare neutra. Pot fi albi, negri, bej sau maro, in functie de preferintele tale. Si contrastele de culori intre talpa si restul pantofului sunt la moda, chiar daca, totusi, cei mai populari adidasi sunt cei cu talpa alba. Nu doar ca merg asortati la orice, insa, iti permit sa te joci cu nuantele si la celelalte piese care iti compun tinuta. Poarta pantaloni bej, o camasa alba si completeaza lookul cu o jacheta din piele sau cu un sacou negru.

Tenisi albi

Poate cei mai populari in materie de incaltaminte sport, tenisii din panza sunt extrem de comozi si merg si la tinutele office. Singurul lucru interzis, cand vine vorba despre tenisi la birou, este alegerea culorilor. Mai exact, cei galbeni, rosii sau albastri nu prea isi gasesc locul in aceasta situatie. Opteaza pentru tenisi albi, simpli si nu purta, niciodata, sireturile dezlegate sau stranse usor. In tinutele de dama, merg perfect cu fuste conice si cu un blazer masculin, iar in cele barbatesti pot fi asortati cu jeansi negri, o camasa, un sacou sau un trench, in zilele friguroase.

Sneakersi colorati la tinute in tonuri neutre

Sneakersii albi sau negri pot fi inlocuiti cu unii bej, mustar sau camel, nuante la mare moda in acest sezon. Daca obisnuiesti sa porti haine uni, atunci, o astfel de pereche de incaltari devine potrivita pentru lookul tau de birou. O poti asorta cu braul sau cureaua sau, la fel de bine, ii poti purta ca unic element ce iese in evidenta in tinuta ta. Pentru un plus de eleganta, asigura-te ca sunt de calitate, de preferat din piele si au finisaje perfecte. Poti alege dintre modelele si brandurile preferate, inclusiv y-3 de la Boutique Mall, atata vreme cat respecta cateva reguli esentiale ale dress code-ului office.

Adidasi fara sireturi

Un alt tip de pantof sport care se preteaza a fi purtat la birou este cel fara sireturi. Pe langa confortul oferit, are marele avantaj ca il vei incalta, respectiv descalta rapid, fara a fi nevoie sa legi sireturile. Asadar, daca esti mereu pe graba dimineata, asorteaza tinutei tale pantofii sport, fara sireturi. Sunt potrivitu atat pentru femei, cu un costum din doua piese, cu pantalon pana la glezna, dar si pentru barbatii care obisnuiesc sa poarte blugi cu sacouri casual.



Tine cont ca stilul office a suferit numeroase modificari de-a lungul vremii si a fost adaptat tendintelor actuale in materie de moda. Office nu inseamna doar costum negru si camasa alba, ci iti permite sa-ti personalizezi outfiturile, pastrand rigorile impuse de birou.