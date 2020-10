Ce e de facut? Sigur, ai putea sa intri pe internet si sa cauti mai multe informatii despre pozitia corecta a corpului pe parcursul zilei de munca, dar de multe ori vinovatul este mult mai aproape: chiar sub tine! De cele mai multe ori scaunul de birou este responsabil pentru postura pe care o adoptam. De ce trebuie sa tinem cont asadar cand alegem un scaun de birou?

Dotari

Dotarile unui scaun se refera la cat de ajustabil sau reglabil este acesta. In functie de model, exista scaune neajustabile, partial ajustabile si scaune complet ajustabile. Este de preferat sa le evitati pe cele neajustabile deoarece acestea sunt cel mai putin confortabile. Cu cat un scaun este mai ajustabil cu atat acesta se va dovedi mai versatil.

Timpul petrecut la birou

Daca lucrezi la calculator doar doua sau trei ore pe zi, cel mai probabil iti vei permite sa folosesti un scaun neajustabil. In conditiile in care ziua de munca se intinde pe parcursul a sase ore sau mai mult, cea mai potrivita alegere este cea reprezentata de un scaun complet ajustabil. Acesta iti va permite sa reglezi inaltimea sezutului, a spatarului si cotierelor. De asemenea iti va permite sa ajustezi gradul de inclinare a scaunului si a spatarului. Daca vrei ceva cu adevarat special poti opta si pentru un scaun cu functie de masaj.

Stabilitatea

Desi nu este un factor care sa iasa in evidenta la prima vedere, stabilitatea scaunului de birou este un aspect extrem de relevant. Mai ales in cazurile in care tinzi sa te muti de la o masa la alta, alege rotile scaunului si in functie de suprafata pe care vor rula. Pentru o buna stabilitate si pentru a evita bascularea, cea mai buna alegere este un scaun de birou cu cinci picioare.

Scopul

Chiar si scopul pentru care folosesti scaunul va influenta alegerea lui. Daca lucrezi cu cifre, scrii sau te ocupi de design, cel mai probabil vei avea nevoie de un scaun confortabil, dar care sa nu necesite optiuni fine de reglare. Alta va fi situatia daca esti in cautare de scaune de gaming! Deoarece sesiunile de gaming se pot dovedi destul de lungi (mai ales in cazul meciurilor online), scaunul trebuie sa fie extrem de confortabil si sa permita reglaje fine pentru a te asigura ca pastrezi o pozitie corecta intreaga zi.

Materialul

Ai putea crede ca materialul din care este confectionat scaunul este doar o problema de design si de integrare a mobilierului alaturi de celelalte piese, dar lucrurile nu stau chiar in acest fel. Durabilitatea, confortul si gradul de aerisire vor fi toate influentate de materialul din care este construit scaunul. De exemplu, pentru un scaun pe care petreci mult timp, vrei sa fie rezistent si in acelasi timp sa asigure o ventilare optima, poti opta pentru mesh.

Pretul si calitatea

Nu in ultimul, te poti uita si la pret atunci cand alegi scaunul potrivit. In functie de nevoi, vei vrea sa cheltui mai mult sau mai putin pentru aceasta piesa esentiala de mobilier, dar sfatul nostru este sa nu te zgarcesti, fiind vorba despre sanatatea ta pana la urma. Un pret mai piperat va indica faptul ca scaunul este fabricat din materiale de calitate ce vor rezista in timp.

Scaunul de birou iti va influenta fiecare zi de munca, deci acorda-i atentie sporita atunci cand il achizitionezi.