Trezeste-te devreme

Nu doar ca sa ajungi departe, ca in proverb. Intervalul ideal de somn nu trebuie sa depaseasca 8 ore. Ultimele cercetari arata chiar ca 7 ceasuri dormite pe noapte sunt suficiente pentru refacerea organismului. Oamenii de succes din cele mai variate domenii marturisesc ca incep ziua de lucru inainte de rasaritul soarelui. Linistea dinainte sa inceapa forfota orasului te ajuta sa-ti indeplinesti toate ritualurile necesare cresterii productivitatii, inainte sa te apuci propriu-zis de treaba.

Beneficiile dusurilor matinale

In general, oamenii se impart in doua categorii: cei care prefera sa faca dus seara, pentru un somn relaxat, si cei care incep ziua cu dusul de dimineata. Specialistii sustin ca beneficiile pentru sanatate oferite de dusurile matinale merita sa adopti acesti obicei. Imbunatatirea circulatiei sangelui, diminuarea stresului, cresterea imunitatii, echilibrarea aspectului natural al pielii, eliminarea toxinelor, tonifierea musculaturii sunt doar cateva dintre avantajele pe care le ofera cele cateva minute petrecute dimineata sub dus. Ca sa nu te confrunti cu problema lipsei apei calde in sistemul centralizat de distributie poti sa alegi unul dintre modelele de boilere pe gaz, care asigura instant o temperatura optima.

Miscarea de dimineata

Programarea exercitiilor fizice la inceputul zilei poate fi greoaie in primele zile, insa de indata ce corpul se obisnuieste cu aceasta rutina o sa te bucuri de beneficiile pe care le ofera. Inotul este unul dintre cele mai recomandate moduri de a face miscare de dimineata, indiferent de varsta sau conditie fizica. Deoarece presupune foarte multe miscari naturale ale corpului intr-un mediu acvatic, inotul este socotit exercitiul fizic cel mai apropiat de perfectiune. In ceea ce priveste practicarea lui dimineata, nimic nu ajuta mai mult la cresterea energiei si eliberarea endorfinelor. Ritmul miscarilor ramane la latitudinea fiecaruia, de la plimbari line in apa pentru meditatie pana la sprinturi profesioniste pentru imbunatatirea performantei sportive.

Micul dejun, cea mai importanta masa a zilei

Masa de dimineata iti pune in miscare intregul metabolism, te ajuta sa arzi calorii de-a lungul intregii zile. Energia pe care ti-o ofera un mic dejun consistent este suficienta ca sa te concentrezi la scoala sau la serviciu. Un lucru este sigur: da sari peste mesa de dimineata risti sa-ti destabilizezi corpul. Ca sa mentii in limite normale glicemia, creierul are nevoie de energia din micul dejun. Un meniu bogat in vitamine si alte substante nutritive, cu lactate, cereale si fructe reprezinta combustibilul necesar pentru o zi de lucru.

Bucura-te de lumina naturala

Beneficiile luminii naturale asupra corpului sunt unanim recunoscute. Cu cat te bucuri mai mult de razele soarelui de-a lungul zilei, cu atat te vei simti mai energizat. In primul rand, lumina te ajuta sa te trezesti. Asadar, primul lucru dupa ce suna alarma – fara snooze! – este sa tragi draperiile. Daca esti mai harnic decat razele soarelui, aprinde luminile din casa si asteapta rasaritul cu o cana de cafea pe terasa, in racoarea diminetii.

Ritualurile tin de stilul de viata adoptat de fiecare. Pentru ca sunetul alarmei matinale sa nu devina un cosmar in fiecare zi, obisnuieste-ti corpul sa se trezeasca devreme si intra intr-o rutina sanatoasa. Dusul de dimineata, exercitiile fizice si micul dejun sanatos reprezinta ABC-ul cresterii productivitatii pentru o zi de munca.