O casă confortabilă, elegantă și plăcută nu înseamnă neapărat investiții uriașe, ci transformări simple și inspirate. Sunt foarte multe lucruri pe care le poți îmbunătăți în casă într-un mod simplu. Iată câteva dintre cele mai bune soluții care vor aduce un plus important de confort în căminul tău.

Pune parchet

Renunță la mocheta și la linoleum și alege să pui parchet laminat. Este una dintre cele mai versatile soluții pentru podele, există o nuanță și un model care se potrivește pentru orice amenajare, e foarte ușor de montat, rezistent la trafic, confortabil, simplu de curățat și, practic, nu trebuie întreținut. Profită de oferta de parchet laminat și schimbă complet atmosfera în camere, alegând să ai podele cu parchet. Ia în calcul și faptul că, fiind extrem de trainic și foarte simplu de curățat, poate fi o soluție practică, estetică și elegantă, chiar și pentru podelele din hol.

Când alegi culoarea și modelul, ține minte că tonurile închise dau un aspect luxos încăperilor, sunt foarte potrivite pentru dormitoare și camerele luminoase, cu pereți deschiși la culoare, iar cele în nuanțe aurii au capacitatea de a amplifica lumina și sunt ideale pentru zonele mai întunecate, pentru amenajările moderne și pentru locurile unde este trafic intens.

Centrala de apartament

Nu încape nicio îndoială că aceasta este una dintre cele mai bune investiții pe care le poți face. Fie că este prima centrală, fie că o schimbi pe cea veche cu una mai eficientă, mai economică și mai performantă, o centrală termică de apartament îți va schimba radical atmosfera din casă. Vei putea avea control deplin atât asupra temperaturii, cât și a costurilor. În felul acesta ești autonom și îți stabilești singur ce înțelegi prin confort, în funcție de nevoile reale ale familiei.

Izolație termică

O casă izolată va avea costuri reduse pentru încălzire în perioada rece din an, iar temperatura interioară se va păstra plăcută și în cele mai fierbinți zile de vară. O izolație corectă pentru o casă individuală este o investiție care se amortizează rapid prin reducerea costurilor pentru încălzire. În cazul în care locuiești într-un bloc neizolat, poți totuși îmbunătăți randamentul termic al locuinței. De exemplu, verifică modul în care se închid ferestrele și eventual schimbă garniturile tâmplăriei din PVC. Chiar dacă este foarte rezistentă și garantată timp îndelungat, tot are nevoie de verificări și mici reparații. Verifică și etanșeitatea ușilor și montează praguri astfel încât să blochezi circulația aerului pe sub uși.

Albul și culorile pastelate fac minuni

O altă modificare care poate aduce rapid un plus de confort în casă este o zugrăveală nouă. Vopseaua lavabilă este soluția perfectă. Se aplică ușor, iar la capitolul culori cel mai bine este să alegi albul sau nuanțele pastelate. Se potrivesc perfect în orice amenajare, indiferent de restul detaliilor din casă.

Albul luminează și creează sentimentul de proaspăt și curat, având și avantajul că poate fi armonizat cu orice alte tonuri de accent. În plus, orice specialist în amenajări interioare îți va confirma faptul că pereții zugrăviți cu alb se întrețin ușor (dacă folosești vopsea lavabilă) și dau un aer luxos încăperilor. Dacă nu-ți place, alege nuanțe de gri, elegante și moderne.

Nuanțele pastelate sunt perfecte pentru camerele mai mici, pentru dormitoare și camerele copiilor, dar și pentru holuri și baie.

Accesorii

Orice cameră poate deveni mai confortabilă dacă va primi accesoriile potrivite, fie în funcție de destinația ei, fie raportat la perioada din an. Ia în calcul perdelele, draperiile, eventual covoarele, și nu omite detaliile care fac o casă să primească titlul de acasă: pături, perne de decor, eventual o husă pentru canapea. Nu omite nici sursele de lumină, dar nici aparatul de aer condiționat, dacă acesta este cu adevărat necesar, sau eventuale surse suplimentare de încălzire.

Reparații și verificări esențiale

Sunt unele reparații și verificări care trebuie realizate cu o oarecare periodicitate. În preajma sezonului rece, verificarea tehnică a centralei de apartament este obligatorie pentru siguranța întregii familii și a casei. În aceeași perioadă, o inspecție a acoperișului și eventuale mici reparații, inclusiv a jgheaburilor casei, precum și a burlanelor de scurgere, te vor scuti de evenimente neplăcute în sezonul rece. Verificarea instalației electrice și mici reparații la prize și întrerupătoare sunt și ele în măsură să sporească confortul casei.

În preajma sezonului cald, dar nu numai, este necesar controlul filtrelor de la aparatele de aer condițional, schimbarea sau curățarea filtrului de la hotă aduc un plus de confort și mențin aerul proaspăt și curat din casă.

Un sfat în plus: verifică nivelul de umiditate din casă și, în funcție de acesta, ia în calcul un dezumidificator, care poate face casa mult mai confortabilă, pentru că există o legătură directă între umiditatea și temperatura din casă.

O casă confortabilă nu înseamnă neapărat investiții majore. Uneori raportul preț și beneficii este atât de mare în favoarea avantajelor, încât unele dintre aceste transformări pur și simplu merită făcute.