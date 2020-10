Daniel Dines - UiPath

Fondator și CEO la UiPath, compania originară din România care a ajuns la o evaluare de 10 miliarde de dolari, Daniel Dines îi sfătuiește pe lideri să-și păstreze modestia și să nu creeze structuri organizaționale pe verticală. „I-aș sfătui pe fondatori și pe lideri să creeze o structură orizontală – plată – a echipei. Asta dă oamenilor libertatea de a se concentra asupra jobului lor fără să se mai preocupe cine este deasupra lor sau sub ei în privința ierarhiei organizaționale. Unul dintre motivele pentru care industria tehnologiei – și Silicon Valley în general – a avut atât de mare succes a fost abilitatea de a înflori în prezența meritocrației. Cea mai bună soluție nu vine întotdeauna de la vârf și cea mai frumoasă linie de cod nu este scrisă întotdeauna de un executiv bine plătit care lucrează într-un birou mișto. Acea linie de cod ar putea fi scrisă într-un garaj de un adolescent inspirat. Faptul de a crea un cadru în care angajații se simt împuterniciți și implicați în muncă – fix asta ar trebui să fie preocuparea principală a oricărui lider. Dacă poți să dai putere și să scoți ce-i mai bun din oamenii tăi, restul e ușor”, a precizat Dines într-un interviu pentru PressOne.

Daniel Metz - NTT DATA Romania

Daniel Metz, CEO la NTT DATA Romania, are o experiență de două decenii într-o funcție de conducere din industria IT: a înființat, în anul 2000, EBS România, care avea să fie cumpărată în 2013 de către compania japoneză NTT DATA. Dar în tot acest timp, a dezvoltat un leadership „pozitiv”, care să-l țină aproape de colegi. „Încerc să fiu foarte deschis și colegial, disponibil. Dacă mă abordează cineva, încerc să găsesc timp. Chiar am propus un set de reguli, conform cărora fiecare om din cadrul firmei, dacă tot dorește să vorbească cu șeful lui direct, să aibă șansa să o facă în 30 de minute, cu șeful de deasupra șefului direct - în 24 de ore, cu instanța imediat următoare în 48 de ore și, pe urmă, cu mine personal, să aibă o discuție în 72 de ore. Eu mă străduiesc să răspund instantaneu la e-mailuri. Să știți că un lucru îl fac cu mare drag de peste zece ani: în fiecare vineri după-amiază, le urez colegilor, printr-un e-mail, weekend minunat. Acest obicei nu l-am uitat niciodată. La un moment dat nu mi-a plecat e-mailul, iar niște colegi m-au avertizat: «N-a venit e-mailul!». «Dar de ce este acesta important?», am întrebat. Mi s-a spus că atunci când îl primeşte, din punct de vedere emoțional, toată lumea conștientizează că a venit weekendul. E o încercare a mea de a fi aproape de sufletele oamenilor. Am mai multe încercări!”, a precizat Metz, într-un interviu pentru Napoca FM.

Sebastian Dobrincu - Storyheap

Sebastian Dobrincu, CEO la Storyheap – platformă de analytics și management pentru social media, branduri și influenceri – folosește exemplul personal pentru a-i inspira pe alții. Nu neapărat cu faptul că a fost exmatriculat dintr-un liceu bucureștean pentru a ajunge milionar în Silicon Valley, ci cu perseverența sa și cu munca individuală. „Mi-aș dori să le inspir oamenilor valori în care să se poată regăsi. Realizez că sunt mulți tineri care au un potențial imens pe care riscă să nu-l realizeze niciodată, inhibați de societate, de profesori, de părinți. Sau poate că nu sunt stimulați niciodată de oamenii din jurul lor și nici nu știu ce potențial uriaș au. Cred că modul cel mai bun de a motiva oamenii este prin exemplu. Și am decis să folosesc exemplul meu pentru a transmite mai departe încredere. Din clasele primare am devenit un autodidact foarte bun, am învățat singur programare pe când aveam 7-8 ani, am învățat cam totul pe cont propriu. Și este, de altfel, ceea ce le recomand celor care vor să exceleze într-un anumit domeniu. De altfel, eu cred că rolul școlii în societate este să creeze forța de muncă, nu neapărat să creeze vârfuri. Cine vrea să reușească trebuie să depună multă muncă individuală”, spune Dobrincu pentru New Money.

Violeta Luca - Microsoft România

Violeta Luca, general manager la Microsoft România, e genul de lider care și-a păstrat curiozitatea intactă și are o viziune personală asupra modului în care trebuie cultivată energia. „Fă ceea ce îţi dă energie, nu ceea ce îţi ia mai multă energie, pentru că avem o viaţă lungă în faţă, în general, şi e important să avem vivacitate, putere de muncă, sănătate, condiţie fizică, energie cât mai mulţi ani posibil, or energia trebuie să o cultivi, nu vine de la sine. Dacă devii plictisit prea repede şi ţi se pare că ştii suficient de mult, nu prea mai ai cum să creşti, iar curiozitatea îţi menţine cumva şi mintea ageră, te face să interacţionezi cu oamenii extrem de uşor, fiindcă vei vrea să auzi ceea ce are celălalt de spus; altfel, autosuficienţa în care îţi imaginezi că le ştii pe toate este extrem de nocivă”, a declarat Luca pentru Business MAGAZIN.

Alexandru Lăpușan - Zitec

Alexandru Lăpușan, CEO & Founding Partner la Zitec, e un exemplu de lider care demonstrează că poți fi profesionist și când conduci de mai bine de un deceniu o companie tech... în familie, el făcând acest lucru alături de soția sa, Simona.

„Admir la Simona pasiunea cu care se implică în toate activitățile, stilul de leadership orientat către oameni și abilitățile de problem-solving. În general, suntem de acord, iar atunci când avem viziuni diferite, discutăm, fiecare își expune argumentele, dar și ascultă ce are de spus celălalt. Avantajul este că amândoi considerăm conflictul ca fiind ceva bun și constructiv, iar asta face să ajungem la un acord în cele din urmă. Nu am avut până acum cazuri în care să nu ajungem la un rezultat satisfăcător pentru ambele părți”, mărturisește Alexandru Lăpușan pentru Startarium.

Anual, numărul liderilor care conduc companii de succes în domeniul IT crește gradual, având în vedere că din ce în ce mai multe companii de software autohtone vin cu soluții inovative pentru digitalizarea businessurilor, proces care a devenit acum un must-have pentru toate companiile.