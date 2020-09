Izolatii realizate cu gips-carton

Anumite tipuri de gips-carton sunt deosebit de rezistente la anumite solicitari, precum zgomot, foc sau socuri mecanice. Din acest motiv, placile de gips carton trebuie sa fie alese in functie de ceea ce iti doresti sa obtii, astfel incat rezultatele sa fie din cele mai bune. Astfel, daca vrei o buna protectie fonica izoleaza cu placi rigips, iar zgomotul va fi redus, iar tu te vei bucura de liniste. Daca vrei rezistenta la impact sau la foc, citeste specificatiile tehnice si te vei edifica daca materialele gasite pot satisface exigentele tale de confort.

Pereti despartitori din gips carton

Una dintre cele mai comune utilizari ale rigipsului? Peretii despartitori. Aici conteaza foarte mult faptul ca placile de gips carton au o manevrabilitate ridicata, putand fi montate usor pe profile speciale, fara ajutor specializat. In plus, greutatea redusa a panourilor este un avantaj major, deoarece, in acest fel, nu creste greutatea proprie a constructiei, deci nu pui presiune pe capacitatea sa portanta. Daca peretele despartitor este realizat din alt material, iar incaperea e la nivelul de peste parter, atunci calcul initial de rezistenta al cladirii este compromis, deoarece se adauga o incarcare in plus.

Peretii despartitori din gips-carton se comporta foarte bine in timp, au rezistenta si durabilitate si pot fi finisati intocmai ca un perete normal. Asa cum este firesc, grosimea peretelui va fi mai mica decat a unui perete clasic, insa, acest lucru nu este un inconvenient fiindca e vorba despre pereti despartitori si nu de cei de rezistenta. In plus, placile de gips-carton sunt si bune izolante termic si fonic, lucru care, insa, depinde foarte mult si de o eventuala izolare suplimentara, asadar si de grosimea peretelui.

Tavan fals din placi de gips-carton

Materialul poate fi folosit lejer chiar si pentru realizarea tavanului. Placile sunt montate pe profile, in functie de dimensiunile necesare. In general, placile nu trebuie sa fie taiate, ci folosite ca elemente liniare, tocmai pentru a asigura continuitatea elementului de inchidere. In general, aceste tipuri de tavane sunt folosite in institutii, in cladiri de birouri, in malluri, institutii medicale, in scoli si chiar in unele supermarketuri, pentru a masca structura de grinzi. Tavanele de acest tip se intretin usor si nu presupun costuri foarte mari, insa, trebuie destul de multă grija in ceea ce priveste umiditatea, deoarece infiltratiile de apa conduc, adesea, la deteriorarea plafoanelor (patarea lor in stadiu incipient).

Sisteme eficiente de placare a peretilor

Atunci cand ai in plan o renovare a locuintei, cea mai simpla cale de a aduce un suflu nou este chiar folosirea placilor de gips-carton. Aici, insa, intervine un aspect foarte important, deoarece alegerea materialelor pentru placarea peretilor trebuie sa ia in calcul considerente precum: rezistenta la foc, capacitatea de izolare sau duritatea. Placile de gips-carton se comporta relativ bine la aceste solicitari, motiv pentru care se intalnesc adesea placari interioare cu acest material, chiar si in cladirile cu unele cerinte speciale, cum ar fi salile de teatru, garderobe sau restaurante.

Placile de gips carton sunt cu adevarat utile in domeniul constructiilor, mai ales ca ofera multe alternative constructive. Daca vrei sa faci o amenajare de calitate in casa ta, ai gasit solutia eficienta, dar mai ales sigura, la alte materiale de construcții.

