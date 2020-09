Scaunul de birou

Această piesă de mobilier trebuie să fie, în mod evident, confortabilă. Dacă ești jucător pasionat, înseamnă că vei petrece multe ore pe scaun, de aceea acesta trebuie să fie unul înalt, potrivit nevoilor și conformației tale. Alege un scaun de gaming reglabil pentru înălțime, cu cotiere, astfel încât să poți limita riscul tulburărilor musculo-scheletice.

Scaunele de gaming pot veni cu echipamente inovatoare, de exemplu, cu volan integrat, însă acesta poate să fie achiziționat separat. De asemenea, scaunul poate să fie echipat cu pedale care îți oferă mai mult control asupra unghiurilor și accelerației în timpul jocurilor de curse. Un scaun rotativ cu rotile te ajută să te miști mult mai rapid.

Nu în ultimul rând, trebuie să fii atent și la tapițerie. Una din piele sau imitație din piele poate să fie foarte practică, pentru că se curăță ușor. În plus, are un look modern. Însă, dacă în casă este prea cald, este posibil să nu ți se pară foarte confortabil, pentru că favorizează transpirația.

Biroul

Este foarte posibil ca biroul la care te joci să fie același pe care îl folosești pentru a lucra de acasă. Din acest motiv, biroul trebuie să fie organizat cât mai eficient, pentru a corespunde ambelor nevoi. Instalează-l astfel încât să beneficiezi de lumină bună, fără ca razele soarelui să bată direct în acel colț. Alege un birou funcțional, practic, cu sertare încăpătoare și completează această piesă de mobilier cu spații de depozitare, pe lateral, sub formă de rafturi cu uși. În acest fel, vei avea tot ceea ce îţi trebuie pentru a lucra eficient. Iar, în momentul în care vrei să te joci, nu te vei împiedica de obiectele necesare pentru a-ți desfășura munca.

Citeste si: Galaxy S8 va avea iesire audio de 3,5 mm si va putea fi folosit ca PC

Citeste si: Te inteapa inima? Afla care ar putea fi cauza

PC-ul

Diferența dintre un computer obișnuit și unul pentru gaming este semnificativă, în termeni de performanțe tehnice și preț, însă merită să investești într-un astfel de aparat, dacă ești cu adevărat pasionat. Procesorul, placa de bază, cea grafică etc. trebuie să fie de capacitate cât mai mare, la fel și monitorul, pentru care rezoluția este foarte importantă. Ai putea, dacă lucrezi de acasă, să folosești un laptop separat de computerul dedicat gamingului.

Pentru a avea și mai mult spațiu pe birou, poți opta pentru instalarea monitorului pe perete, la înălțimea ochilor. O altă posibilitate este de a instala monitorul pe o consolă.

Accesoriile

Pentru un spațiu cât mai aerisit, organizează cablurile astfel încât să nu te încurci în ele și să le ascunzi privirii. Poți investi în sisteme de camuflare a cablurilor, pentru că acestea sunt extrem de accesibile ca preț.

De asemenea, cumpără un suport special pentru căștile audio și cele pentru realitate augmentată, dacă folosești un astfel de accesoriu.

Citeste si: Lumea plina de terminale conectate la internet ar trebui sa ne sperie

Nu uita nici de periferice. Pentru a optimiza utilizarea mouse-ului și a tastaturii, vei avea nevoie de un mousepad mai mare.

Sistemul de iluminat

Lumina slabă îți poate deteriora vederea. În timpul unui joc video, ochii tăi rămân concentrați pe ecran și clipești mai rar. O mică lampă de birou poate fi utilă pentru a-ți ajuta ochii să se relaxeze. De asemenea, ai putea să folosești o pereche de ochelari speciali pentru lumina albastră a monitorului.

Un birou bine organizat nu te împiedică să folosești câteva obiecte mici de decor. Un covoraș sau o mică plantă, poate niște cactuși, își pot găsi locul în planul de amenajare. Joacă-te cu modele şi culori preferate pentru a face din spațiul de gaming un loc privilegiat.