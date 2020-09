Aniversarile se numara printre cele mai importante momente pe care le petreceti in cuplu. Ele va apropie si mai mult, va arata ca ati mai petrecut un an frumos impreuna si ca ati pus baze solide pentru relatia voastra. Fiecare aniversare este importanta in felul ei, asa ca merita sa o sarbatoriti cum se cuvine, ca sa va puteti aminti cu drag peste ani.