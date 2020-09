Copilul tău trece printr-o serie de schimbări la care trebuie să se adapteze și care îl pot induce în eroare, dacă are prea multe întrebări fără răspuns. Toate acestea se datorează perioadei de pandemie și măsurilor restrictive pe care aceasta le-a adus cu ea.

De la modificarea programului școlar, la nevoia de distanțare fizică, întreaga populație a fost pusă față-n față cu o situație fără precedent. Tocmai de aceea, copilul tău are nevoie de motive în plus de bucurie, chiar dacă a început un nou an școlar. Profită de perioada asta în care încă vrea să petreacă timp împreună cu tine și oferă-i suficiente motive de distracție. Iată câteva idei:

Fă-i un cadou mult așteptat

Când ești copil, nimic nu se compară cu cadourile pe care le aștepți o perioadă îndelungată și pe care le primești, indiferent dacă este ziua ta de naștere sau nu. Cumpără-i celui mic un obiect despre care știi că-i va aduce zâmbetul pe buze. Un skateboard este potrivit, dacă îți dorești ca acesta să facă mai multă mișcare și să profite de vremea frumoasă de afară. Gândește-te la lucruri practice, care îl vor ține departe de ecranul computerului și cu ajutorul cărora poate învăța ceva nou.

Nu aștepta să vină ziua lui pentru a-i face un cadou, ci surprinde-l în momentele în care observi că îl frământă ceva sau dacă este trist. În această perioadă, copiii pot deveni anxioși, neliniștiți sau chiar supărați, dacă nu mai pot face toate lucrurile de care se puteau bucura până acum. Ajută-l să treacă mai ușor peste această situație și să nu simtă efectele pandemiei într-o măsură prea mare.

Lasă-l să te ajute

Curățenie, prăjituri sau pregătiri pentru o petrecere improvizată, toate acestea îi pot face plăcere unui copil. Mai ales dacă acesta arată interes față de activitățile pe care le întreprinzi în jurul casei, lasă-l să te ajute. Nu doar că timpul va trece mai ușor și vei reuși să petreci mai mult timp cu el, dar, ai ocazia să-l înveți mai multe despre ceea ce înseamnă să fie responsabil.

Poate că acesta caută ocazia perfectă de sta mai mult alături de tine, mai ales în zilele pe care le petreci lucrând de acasă, așa că folosește acest timp pentru a întări legătura dintre tine și copil. Organizează mese în familie și permite-i să pregătească decorul, lasă-l să te ajute dacă faci un grătar în curtea din spate și învață-l mai multe despre preparatele sale preferate. Este important să-l ții activ, să-i stârnești interesul și să-l înveți lucruri noi pe parcurs.

Adu tabăra acasă

În acest an, a fost mai complicat să-ți trimiți copilul în tabără, fără a-l expune riscului de infectare cu noul coronavirus. Ca să nu fie trist pentru că nu a avut parte de această experiență, este recomandat să aduci tabăra acasă și să organizezi o mică întâlnire cu jocuri organizate. Discută cu părinții prietenilor săi și află dacă aceștia s-au protejat în această perioadă, iar apoi ocupă-te de organizarea unor activități care să-i țină ocupați măcar pentru un weekend.

Copiii pot campa în curtea din spate cu cortul, pentru a se simți într-o adevărată excursie și poți organiza jocuri precum o vânătoare de comori, meciuri de fotbal sau handbal și multe alte activități. Dacă ai și o piscină acasă, ai și mai multe motive pentru a organiza acest eveniment care îl va bucura maxim pe cel mic.

Vacanța de vară a fost mereu perioada preferată a celui mic și nu trebuie să uiți acest lucru doar pentru că întreaga lume stă sub semnul nesiguranței și a mai început și școala. Nu lăsa pandemia să-ți strice planurile și oferă-i celui mic zile de neuitat, chiar și odată cu începerea unui nou an școlar.