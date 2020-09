Modul de lucru dezorganizat, orele in sir petrecute la birou cu ochii in fata unui calculator sau mai multe activitati incepute si niciuna dusa la bun sfarsit? Foarte multe persoane se regasesc in aceasta descriere si nu reusesc sa-si organizeze timpul astfel incat sa-ti indeplineasca eficient sarcinile.

Daca vrei sa fii cat mai productiv, atunci ai nevoie de o strategie. Tehnica de lucru Pomodoro a devenit tot mai populara pentru cei carora pur si simplu nu le ajunge timpul. Ce este, cum functioneaza si ce beneficii iti poate aduce?

Tehnica a aparut la finalul anilor ‘80, atunci cand Francesco Cirillo a adoptat un stil de lucru ce impunea ca dintr-o jumatate de ora, 25 de minute sa fie lucru continuu si 5 minute sa fie de pauza. A numit-o “Pomodoro”, care in italiana inseamna rosie, intrucat timerul sau, pe care-l folosea pentru a gestiona timpul, avea forma unei tomate. In timp, tehnica Pomodoro a devenit extrem de populara datorita eficientei sale de organizare a timpului.

Pe scurt, aceasta este povestea tehnicii de lucru, iar mai jos vei gasi cateva dintre beneficiile sale, dar si modul in care o poti adopta cu succes, pentru a deveni mult mai eficient chiar de maine:

25 de minute de lucru, 5 minute pauza. Ia-ti un timer si cateva accesorii de birou

Pentru a putea adopta tehnica Pomodoro ai nevoie de un timer. Seteaza-l la 25 de minute, atat cat va dura prima runda de lucru fara intrerupere. Concentreaza-te 100% pe ceea ce ai de facut in momentul respectiv. Cand timerul te anunta ca cele 25 de minute s-au scurs, ia o pauza de 5 minute.

Este obligatoriu ca pauza sa fie respectata la momentul stabilit si este necesar sa parasesti spatiul de lucru. Iesi pe balcon, pe coridor, afara, oriunde. Daca esti in timpul unei actiuni importante si ti-e teama ca uiti unde ai ramas, foloseste post-it-uri de reamintire, markere sau orice alte accesorii de birou pe care le consideri folositoare.

Nu lasa nimic sa-ti distraga atentia de la lucru

Concentreaza-te asupra muncii tale timp de 25 de minute, fara oprire. Inlatura orice fel de lucru care ti-ar putea distrage atentia sau ti-ar putea intrerupe concentrarea. Uita de telefon, de retele de socializare, de mesaje text sau de ganduri care nu implica munca. Sunt permise doar notificarile de e-mail, mesaje text sau apeluri care sunt in stransa legatura cu activitatea din acel moment si care nu suporta amanare. Altfel, da-ti telefonul pe silent si abtine-te de la orice fel de mica pauza, fie ea si de cateva secunde. Ramai concentrat pe ceea ce ai de facut. Acest exercitiu repetat de mai multe ori iti va intra in reflex la un moment dat, iar atunci vei vedea cu adevarat utilitatea acestei tehnici de eficientizare a timpului.

Ia-ti pauza de 5 minute si invata s-o gestionezi eficient

In timpul pauzei e important sa te relaxezi si sa nu te gandesti absolut deloc la task-ul la care ai lucrat in cele 25 de minute. Ridica-te de pe scaunul de birou sau paraseste locul unde iti desfasori activitatea. Bea apa, cafea, ia o gustare, vorbeste la telefon sau verifica-ti mesajele. Poti face orice doresti, dar sa nu aiba legatura cu munca. Nu depasi cele cinci minute, intoarce-te la activitatea ta si ia-o de la capat.

Seteaza-ti cicluri de cate doua ore cu tehnica Pomodoro

Seteaza-ti in fiecare zi cicluri de cate doua ore folosind tehnica Pomodoro. Concret, repeta procedeul de patru ori, cu cate 25 de minute de lucru si 5 de pauza. Dupa acest interval, poti lua o pauza ceva mai mare, de 20-30 de minute, in functie de disponibilitatea pe care o ai. Reia apoi acest flux cu forte proaspete, iar la finalul fiecarei zile realizeaza o analiza proprie.



S-ar putea sa remarci o crestere importanta a productivitatii tale. Fii perseverent si incearca sa respecti ritmul in totalitate, apoi stabileste daca a functionat sau nu in cazul tau.