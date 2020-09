Daca pisica ta vomita frecvent sau elimina gheme de par inseamna ca are probleme digestive. Desi multa lume crede ca eliminarea ghemelor de par este normala pentru pisici, veterinarii atrag atentia ca felinele sanatoase ar trebui sa poata digera, fara probleme, firele inghitite atunci cand se spala.

Problemele digestive ale pisicilor apar atunci cand alimentatia acestora contine alimente cu multi aditivi, arome sau conservanti. Daca ai o pisicuta care vomita, o dieta speciala i-ar putea rezolva problemele digestive. Iata cum sa alegi mancarea potrivita pentru ea.

1. Discuta cu un veterinar

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este sa discuti cu un medic veterinar si sa aflati daca simptomele pisicii sunt cauzate intr-adevar de probleme digestive. Urmareste daca pisica mananca la fel de mult ca in trecut, daca pierde sau ia in greutate si daca elimina ghemotoacele de par foarte des. Povesteste-i aceste lucruri veterinarului si mergi cu pisica la o consultatie, unde este posibil sa i se faca niste analize. Medicul iti va recomanda un anumit tip de mancare pentru pisica ta, in functie de rezultatul analizelor.

2. Incepe un regim de proba

Pentru a gasi cea mai buna alimentatie pentru pisica ta, trebuie sa testezi cateva variante, pana cand ajungeti impreuna la cea care i se potriveste cel mai bine. Trebuie sa te inarmezi cu rabdare, pentru ca poate dura cateva luni pana ce efectele vechii diete sa dispara complet.

3. Citeste lista ingredientelor

Incearca sa alegi, pentru pisica ta, mancare care are ingrediente usor digerabile, grasimi putine si proteine si carbohidrati in cantitati moderate. Incearca branduri de calitate, cum este Purina pro plan pentru pisici, citeste intotdeauna lista ingredientelor si asigura-te ca ii oferi pisicii o combinatie echilibrata de nutrienti si vitamine. Multe dintre alimentele special concepute pentru pisicile cu stomac sensibil au in componenta acizi grasi omega 3, fibre solubile, antioxidanti si vitamine si nu contin gluten, lactoza, coloranti sau conservanti alimentari.

4. Incearca o dieta hipoalergenica

Alergiile pot fi cauza problemelor gastrointestinale la pisici, astfel ca o dieta hipoalergenica are sanse mari sa rezolve problema. In general, sursa alergiilor este proteina din mancarea pentru pisici. Urmareste daca, in urma consumului unui anumit tip de carne, pisica ta se simte mai rau. Apoi scoate respectivul produs din alimentatie si observa ce se intampla. Daca alergiile sunt problema, poti opta pentru mancare de pisici hipoalergenica, si in care sursa de proteina este hidrolizata. Discuta cu veterinarul ce tip de dieta hipoalergenica s-ar potrivi pisicii tale.

5. Schimba consistenta mancarii pentru pisici

Daca pisica ta are probleme cu stomacul, poti incerca sa schimbi tipul de mancare pe care i-l oferi. De exemplu, daca a avut simptome gastrointestinale, in timp ce manca hrana uscata, o poti inlocui cu hrana umeda si invers.

6. Schimba ritualul de hranire

Pisicile au stomacul mic, de marimea unei mingi de ping-pong. De aceea, este de preferat sa manance portii mici, de mai multe ori pe zi. In caz contrar, dupa o masa copioasa, este mult mai probabil sa apara probleme cu stomacul, varsaturi sau regurgitare. Schimba felul in care hraneai pana acum pisica. Ofera-i portii mai mici, de 3-4 ori pe zi. Exista kituri micute, care recreeaza modul de vanatoare al pisicii: dispozitive dintr-o membrana de silicon in forma de soricei sau pasari, care pot fi umplute cu hrana umeda sau uscata si lasate prin casa. Pisica le va vana, se va juca o vreme cu ele si va manca astfel portii mici, intr-un mod care aminteste de felul ei natural de a se hrani.

In concluzie, pentru pisicile cu stomac sensibil si probleme gastrointestinale exista solutii de hrana. Tot ce trebuie sa faci pentru a gasi varianta potrivita pentru pisica ta este sa discuti cu medicul veterinar si sa citesti ingredientele de pe ambalaje, astfel incat sa ii oferi combinatia de proteine, carbohidrati si nutrienti de care are nevoie.