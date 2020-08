Sunt multe lucruri de care trebuie sa tii cont, atunci cand alegi piese de mobilier pentru living, insa cea mai importanta alegere canapeaua. O canapea pentru living bine aleasa va face intotdeauna diferenta si chiar daca mobilierul este ceva mai vechi, confortul unei canapele va compensa ceea ce este in jur si nu iti place din punct de vedere vizual. Functionalitatea ei nu poate fi contestata de nimeni, pentru ca deja majoritatea oamenilor au inteles importanta acesteia.

Ai nevoie de un mic ghid de indrumare? Iata 5 pasi de care trebuie sa tii neaparat cont, pentru a alege o canapea pentru living ideala pentru tine:



Masoara dimensiunile livingului. Ele sunt importante atunci cand cauti o canapea. Se prea poate sa nu gasesti in comert ceva care sa se potriveasca dimensiunilor tale, caz in care vei vi nevoit sau nevoita sa optezi pentru o canapea la comanda. Avantajul este ca te vei alege cu un produs de dimensiuni potrivite, dezavantajul canapelei facute pe comanda este ca va dura putin mai mult pana cand aceasta va fi gata (se subintelege ca nu este achizitionabila pe loc).

Mergi pe intuitie si alege un model care sa iti atraga atentia de la inceput (ti-a placut culoarea, forma, modelul) sau opteaza pentru ceva care sa se asorteze cu restul mobilei. Daca vrei sa schimbi inclusiv mobila din living, atunci canapeaua trebuie sa fie din acelasi film cu aceasta, pentru a crea o ambianta in perfecta armonie (prea multe combinatii de stiluri pot fi kitschoase si chiar obositoare din punct de vedere vizual).

Materialul textile din care este realizata canapeaua este important, foarte important. Un mic exercitiu de imaginatie te va ajuta sa intelegi de ce: cum vrei sa te simti, atunci cand iei contact direct cu suprafata acesteia? Cum vrei sa se simta primavera, vara, toamna, dar mai ales iarna? Daca exista echilibru, atunci ai facut alegerea perfecta: opteaza pentru un materiale care sa fie calduros in sezonul rece, dar care sa nu incinga in sezonul estival.

Nu uitati de forma canapelei. Exista multe modele in comert, dar puteti oricand sa veniti cu ideea personala. Este ideal sa alegeti o forma care sa se potriveasca livingului vostru, dar care in acelasi timp sa nu fie grosolan, sa fie in armonie cu restul elementelor si suficient de spatioasa pentru a cuprinde mai multi membrii ai familiei.

Alegeti canapelele care vin la pachet cu un fotoliu din aceeasi gama (este o alegere optionala, nu obligatorie). In acest fel, creezi un fel de continuitate in sufragerie si faci ca trecerea catre celelalte piese de mobilier sa fie mai lina.





Daca simti ca nu te descurci pe cont propriu in alegerea unei canapele noi, nu ezita sa apelezi la un specialist in design interior care sa tea jute. Designerii sunt din ce in ce mai cautati in zilele noastre, pentru ca ei chiar sunt calificati sa ne ofere un rezultat final care sa ne intreaca toate asteptarile. Acestia stiu cum sa aleaga toate piesele de mobilier pentru un living, astfel incat acestea sa fie toate in perfecta armonie una cu cealalta. De asemenea, pot tine cont si de preferintele personale ale clientilor, astfel incat amprenta lor personala sa se resimta la final. Exista mult avantaje pe care merita sa le iei in considerare, daca vrei sa faci acest pas si sa lasi un expert sa se ocupe de redecorarea livingului tau sau, de ce nu, a intregii locuinte (ca sa te simti ca intr-o casa complet noua).

