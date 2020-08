Românii au purtat frumoasa ie barbateasca sau ia pentru femei încă de acum sute de ani. Există însă experți care spun că ia există pe meleagurile românești încă da acum câteva mii de ani, mai exact din perioada culturii Cucuteni, considerată a fi una din cele mai vechi civilizații din această parte de lume.

Ia, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, a fost și este confecționată din pânză. Această pânză poate fi din cânepă, in, borangic sau mătase. Pe ie sunt cusute diverse simboluri, considerate având semnificații magice, de protecție pentru cel sau cea care purta ia respectivă. Cele mai frecvente simboluri de pe ii erau:

-Cel solar care putea fi reprezentat sub o formă simplă, de cerc, sau chiar sub formă unui sore. Soarele este unul din cele mai comune simboluri, nu numai în cultura românească, ci în multe alte culturi din lume. Dacă ne gândim numai la vechii egipteni, ne putem da seama de puterea și însemnătatea acestui simbol, asociat cu divinitatea, cu viața sub toate formele ei și chiar cu regalitate.

-Cel vegetal, care este unul din cele mai dragi simboluri. Fie că vorbim despre flori sau copaci, simbolurile vegetale sunt multe și complexe. De exemplu, copacul, adesea stilizat, este imaginea vieții, înțelepciunii, trăiniciei. Poate fi corelat cu copacul vieții din aproape toate culturile (slave, mesopotamiene, asiatice și așa mai departe). Un alt simbol adesea întâlnit este frunza de viță de vie, dar și ciorchinii de struguri. Imagini ale toamnei, reprezintă simbolul absolut al belșugului și abundenței. Apoi avem florile, clasice, întâlnite pe foarte multe ii, atât bărbătești, cât și pentru femei, sunt simbol al prospețimii. Florile pot fi stilizate sau destul de evidente precum trandafirul, floarea de cireș, crinul, laleaua.

-Cel geometric, sau adesea stilizat este des întâlnit pe iile românești. Aceste simboluri geometrice sunt ancestrale, fiind o formă de a se exprimă în lipsa scrisului. In civilizații precum cea egipteană putem găsi reprezentări geometrice pentru a simboliza diferite lucruri. Pe ii, linia simbolizează viața, cercul divinitatea și ciclicitatea vieții, spiralele sunt simboluri spirituale și așa mai departe.

Revenind la ia bărbătească, considerăm că a fost necesar să lămurim puțin ce înseamnă acest articol vestimentar pentru români. De ce, ca bărbat, ar trebui totuși să porți o ie?

Ia bărbătească este o mândrie și ar trebui purtată, nu numai la festivaluri folclorice, cum adesea vedem, ci și în alte ocazii. Ia bărbătească poate fi purtată la o nuntă. Este din ce în ce mai frumos să ai parte de o nuntă tradițională. Deși acum o sută de ani, nunta în care îmbrăcai straie populare era ceva obișnuit, acum oamenii își doresc costumații pompoase, rochii de la case de modă cunoscute, materiale scumpe și texturi somptuoase. Au uitat însă de frumusețea portului românesc, frumos, curat și plin de simboluri, care te poate face să te evidențiezi de mulțime. Și ca bărbat poți purta o ie superbă, precum cele realizate de Iiana. Tu și viitoarea mireasă veți arată ca în poveștile cu Feți-Frumoși și Ilene Cosânzene.

Ia bărbătească poate fi purtată în vacanță. Gândește-te că mergi la mare și ai nevoie de haine din materiale ușoare, plăcute, în special pentru plimbările de seară, pe faleză. O iie bărbătească poate fi un articol actual și potrivit pentru plimbările de vacanță. Cu ia te vei simți excelent și vei artă trendy.

Ia bărbătească este perfectă pentru a promova un brand 100% românesc. De fapt, ia este un brand în sine. Dacă ai o afacere pe care dorești să o promovezi internațional, a face prezentarea într-o ie românească îți poate crește succesul. Vei arată că ești mândru de originea ta și că promovezi un brand cu adevărat autentic. În plus, dacă deții o pensiune tradițională, te sfătuim să îți primești mereu oaspeții îmbrăcat în astfel de cămăși. Turiștii, în special cei veniți din alte țări, vor fi mai mult decât impresionați și se vor îndrăgosti de pensiunea ta. În plus, ar fi frumos să îi sfătuiești și pe ei ce fel de ii să poarte, pentru a se simți parte integrantă în peisaj.

O ie bărbătească poate fi un cadou perfect. Știm că a oferi un cadou unui bărbat este o misiune destul de grea. Dacă nu știi ce să-i oferi unui prieten sau unei rude, o ie poate fi cadoul perfect. Este un obiect pe care îl va aprecia, un articol vestimentar pe care îl va purta cu siguranță.

După cum vezi, ia bărbătească este potrivită pentru un bărbat mai mult decât credeai. Este o cămașă pe care nu trebuie să te sfiești să o porți, fie în ocaziile prezentate mai sus, fie în diverse alte ocazii. Mândria trebuie să fie imensă, mai ales că ia românească este promovată de vedete internaționale și case de modă de renume. În plus, trebuie să știi că această cămașă este sărbătorită în România pe 24 iunie, de Sânziene, și oamenii deja obișnuiesc să se îmbrace în costume populare sau măcar un element care să amintească de acest veșmânt.

Ia românească, pentru bărbați, dar și pentru femei, este un articol complex, realizat în multe feluri și cu modele diferite. Fiecare regiune a României are un model anume de ie și, dacă vrei să fii și mai autentic, încearcă să te încadrezi în cultură zonei în care locuiești. Dacă îți dorești, pur și simplu o ie însă, poți să porți orice model, pentru că ia bărbătească este frumoasă indiferent de zona din care provine.