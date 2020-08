Într-o Românie în care mai mult de o treime din populație prezintă tulburări de somn, 900.000 de persoane sunt afectate de depresie și 1 din 10 copii suferă de o afecțiune respiratorie în timpul somnului, Hug Me Blanket se înscrie în linia întâi de luptă împotriva tulburărilor de somn, fiind produsul de pe lista de recomandări a psihologilor, consultanților certificați în somn și mindfulness.

Hug Me Blanket – prima pătură ponderată produsă în România

Hug Me Blanket este singura pătură ponderată produsă în România, realizată manual, în promițătorul atelier de croitorie al Aneimaria Pirea. Concepută să aibă aproximativ 8-12% din greutatea corpului, o pătură are între 63 și 150 de caroiaje, în funcție de dimensiune și greutate, care sunt umplute manual, cu multă atenție și pasiune. Greutatea este distribuită în mod egal pe suprafața corpului, funcționând ca o îmbrățișare strânsă cu efect de calmare, determinând organismul să producă serotonină (hormonul „fericirii”) și melatonină (hormonul „somnului”) și să reducă nivelul de cortizol (hormonul „stresului”).

O pătură ca o îmbrățișare, cu beneficii reale pentru sănătate

Datorită stimulării prin presiune profundă, Hug Me Blanket asigură un efect relaxant.

Păturile ponderate au fost incluse și testate în variate studii dedicate insomniei și altor tulburări de somn, anxietății și depresiei. Au efect calmant, așa cum s-a confirmat și într-un studiu publicat în Occupational Therapy in Mental Health Journal, când 78% dintre adulții participanți au confirmat că folosesc pătura ponderată pentru a se relaxa și 63% dintre aceștia au înregistrat un nivel redus al anxietății.

Cercetările au arătat că păturile ponderate pot ajuta copiii care suferă de afecțiuni din spectrul autismului să doarmă mai bine, să le reducă anxietatea și să le îmbunătățească concentrarea. Terapeuții ocupaționali folosesc păturile ponderate datorită efectelor calmante ale acestora, dovedindu-se o modalitate sigură și confortabilă de a-i ajuta pe copiii cu ADHD (tulburare hiperkinetică cu deficit de atenție).

De la mașina de cusut a bunicii, la clienți mai odihniți, mai fericiți

„Ideea Hug Me Blanket a apărut în toamna anului 2017, într-o perioadă în care aveam tulburări de somn din cauza stresului și a anxietății.

Am găsit soluția într-un articol care explica beneficiile păturilor ponderate pentru persoanele ca mine și nu numai. Aveam toate argumentele științifice, dar nu și produsul, pentru că nu se găsea în România, iar alternativele străine erau fie prea costisitoare, fie insuficient calitative. Puternic motivată de fiecare studiu și articol științific privind beneficiile păturilor ponderate pentru sănătate, îngrijorată de amploarea efectelor lipsei unei igiene a somnului, atât la nivel personal, cât și la nivel colectiv și simțind urgența unei soluții locale, accesibile și rapide, am decis să iau problema în propriile mâini și să creez soluția sub acul mașinii de cusut a bunicii. Aceasta este povestea primei pături ponderate din România, o pătură ca o îmbrățișare, de care mă bucur și acum.” - Anamaria Pirea, Fondator Hug Me Blanket.

De la acel moment, până la mulțumirile clienților care astăzi au un somn mai profund, mai liniștit, mai odihnitor, povestea Hug Me Blanket este bogată în luni de studiu și cercetare, combinații de materiale, un curs de antreprenoriat, o finanțare România Start-up Plus și mult curaj și dedicare.

Povestea de supraviețuire a unui business la început de drum, pe timp de pandemie

„Contextul pandemic ne-a luat pe toți prin surprindere, iar pentru un start-up, efectele s-au resimțit în mod zguduitor. Adaptarea este cuvântul-cheie. Ca în mindfulness, mi-am luat timp de respiro și apoi m-am întors, cu și mai multă determinare, spre motivația de bază a business-ului. Ne propunem ca Hug Me Blanket să devină un reper pentru inițiativele din zona soluțiilor pentru un somn mai odihnitor, un stil de viață sănătos și stare de bine. Aducem plus-valoare acestui angajament prin colaborările strategice cu clinici specializate în terapie, somn și în tulburări de spectru autist.”, completează Anamaria Pirea.

Pentru start-up-ul Hug Me Blanket, o mai bună comunicare și parteneriatele strategice pentru stare de bine constituie cheia supraviețuirii pe timp de pandemie.

„Este important să le arăt clienților că suntem alături de ei, iar o inițiativă în acest sens a fost să optimizăm accesibilitatea produsului, oferind vouchere-cadou și de reducere, astfel încât într-o negociere somn bun – preț, balanța să încline spre grija adecvată de sănătate.” – Anamaria Pirea.

Hug Me Blanket se alătură, în calitate de partener, webinarului „Somn odihnitor pentru o viață mai bună – sfaturi de la specialiști”, inițiat de WellNest. Evenimentul difuzat Live pe well-nest.ro urmărește o abordare holistică a somnului, de la importanța pentru sănătate, metode de evaluare a obiceiurilor de somn, mituri, până la strategii și soluții concrete de îmbunătățire a calității acestuia. Alături de Anamaria Pirea, la acest eveniment, în rândul invitaților speciali se numără: Oana Vlah, Psiholog, Consultant certificat în somnul copilului și în curs de certificare în somnul adultului, inițiatoarea proiectului Somnic de Pitic, Mădălina Bozeanu, instructor acreditat de Hatha Yoga 200Hrs și terapeut Yoga Therapy 50Hrs și Alexandru Bușilă, psiholog și psihoterapeut, inițiatorul Cortului Terapeutic. Participarea este gratuită, iar înscrierea se face pe www.well-nest.ro/webinar-somn-usor.

„Cu precădere acum, într-o perioadă cu incertitudini, când stresul și anxietatea și-au făcut loc din ce în ce mai mult în viețile noastre, este esențial să avem o mai bună înțelegere a somnului ca barometru al sănătății mintale, fizice și emoționale. Așa că m-am alăturat inițiativelor partenerilor mei, care aduc calitatea somnului în centrul discuțiilor. Un exemplu este evenimentul WellNest dedicat somnului odihnitor, atât de important pentru stare de bine, productivitate și capacitatea noastră decizională.” - continuă Anamaria Pirea.

De la calitatea cea mai înaltă, la personalizare până în cele mai mici detalii

Pătura ponderată poate fi personalizată în funcție de nevoile și preferințele cromatice, de textură și design ale clientului. Pe pagina de „customizare” a Hug Me Blanket, cei preocupați de calitatea somnului, dar și de designul păturilor, pot nota dimensiunile de lungime și greutate dorite pentru pătură, dar și înălțimea și greutatea lor, pentru ca echipa Hug Me Blanket să se asigure că pune la dispoziție pătura perfectă. Se poate alege o umplutură doar din biluțe de plastic hipoalergenice sau din aceleași biluțe și vatelină Superball. Pătura vine la pachet cu o husă, de asemenea din materiale diferite (bumbac, flanel, micropolar sau poți opta pentru varianta cu două huse – bumbac și flanel). Personalizarea nu se oprește aici: fiecare utilizator poate alege inclusiv modelul păturii și al husei din variantele de pe site, ori poate trimite materialul preferat din care să fie confecționată husa pentru pătură.

Soluția pentru somnul liniștit al întregii familii

Păturile Hug Me Blanket sunt disponibile în 3 dimensiuni, junior, medium și maxi size, potrivite pentru vârste diferite. Datorită husei exterioare detașabile, pătura ponderată poate fi folosită indiferent de anotimp. În lipsa acesteia și datorită biluțelor cu efect de răcire din care este confecționată, Hug Me Blanket este pătura perfectă de învelit și pe timp de vară.

Hug Me Blanket, în cifre

9 ore de lucru pentru a realiza manual o singură pătură ponderată

8-12% din greutatea corpului – greutatea păturii

63-150 – caroiaje umplute manual

Despre Hug Me Blanket

Hug Me Blanket este un start-up românesc, pionier în domeniul păturilor ponderate, o abordare unică în România, non-farmacologică și un instrument complementar în tratarea insomniilor, depresiei, anxietății, afecțiunilor din spectrul autismului, ADHD și tulburărilor de procesare senzorială. https://www.hugmeblanket.ro/