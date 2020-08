În cadrul acestor conferințe, specialiști din domeniul digital, psihologi și specialiști în parenting dezbat subiecte ca știrile false, cyberbullying-ul, efectele timpului excesiv petrecut online, dar și fenomenul ”școala online”. Proiectul este menit să informeze și să ghideze părinții în lupta cu riscurile online pentru cei mici, riscuri care au devenit tot mai mari odată cu izolarea și distanțarea socială cauzate de pandemia Covid-19.

Mai mult ca oricând, în această perioadă este nevoie de creșterea gradului de digitalizare în România și în lume. Industrii critice precum medicina și educația vor beneficia de un boost important și de îmbunătățiri mult-așteptate și absolut necesare, în contextul noilor nevoi de distanțare socială și protecție, concomitent cu menținerea conexiunii și comunicării interumane și inter-organizaționale.

Digitalizarea aduce, însă, și o serie de riscuri, în special pentru categoriile vulnerabile, cum sunt copiii și adolescenții. Numeroase studii arată că timpul în exces petrecut în mediul online poate avea efecte negative asupra bunăstării emoționale și dezvoltării psihosociale ale copiilor.

Seria de conferințe “Copilăria în era digitală” s-a deschis în data de 31 iulie cu o dezbatere online despre știrile false, alături de doctorul Ileana Rotaru și blogger-ul Cristi China și a continuat cu workshop-ul despre cyberbullying din data de 4 August, alături de psihoterapeutul Andrei Chișcu și de blogger-ul și omul de radio Alex Zamfir. Seria de evenimente a stârnit deja un mare interes in rândul părinților și s-a bucurat de peste 1500 de înregistrări online de participare, până la acest moment, din partea părinților preocupați activ de siguranța și integritatea psihologică a copiilor și adolescenților în mediul online.

”Huawei este prezent pe piața din România de peste 18 ani, având un impact economic și social important prin cele peste 2.200 de locuri de muncă pe care le-a creat în mod direct, prin valoarea adaugată adusă în economie și prin implicarea în programe sociale. Ne dorim să susținem educația noilor generații în direcția digitalizării și a tehnologizării, iar la finalul anului trecut am donat 100 de mii de dolari către organizația Salvați Copiii România, pentru a susține programul ”Ora de Net”, proiect ce face pași importanți în direcția educației publicului și a familiilor privind amenințările online. Această acțiune se dovedește extrem de utilă în contextul fenomenului de distanțare socială și izolare din acest an, pe fondul pandemiei Covid -19, și se adaugă unor initiative sociale ale Huawei consacrate deja, ca ”Huawei Seeds for the Future” sau HAINA, programe de educare și formare a viitorilor profesioniști în nișa IT&C”, spune Angela Moraru, Corporate PR Manager Huawei România.

Conform unui studiu realizat de Salvați Copiii, mediul online reprezintă principala sursă de informare a copiilor respondenți, urmată de discuțiile cu părinții sau profesorii. 47,6% dintre copii afirmă că verifică uneori, rar sau deloc valoarea de adevăr a informațiilor citite online, 61% dintre respondenți spun că s-au simțit inconfortabil ca urmare a ceva văzut online, iar 42% dintre copii afirmă că au cunoscut situații în care un prieten, coleg sau apropiat a fost deranjat sau supărat de anumite lucruri sau situații.

„Internetul a schimbat fundamental lumea în care trăim, iar evenimentele ultimelor luni au accelerat ritmul în care am devenit cu toții mai legați de noile tehnologii pentru a lucra, învăța și chiar interacționa cu ceilalți. Copiii, prin închiderea școlilor și mutarea cursurilor online au fost extrem de afectați de noua realitate, iar părinții au fost puși adesea în situația de a nu ști cum să gestioneze relația cu aceștia din perspectiva cursurilor, socializării și riscurilor din mediul online. De aceea, am adus împreună psihologi, specialiști în educație și bloggeri cunoscuți, pentru a prezenta puncte de vedere complementare și sfaturi utile pentru părinți, astfel încât să îi ajute să depășească cât mai ușor această perioadă. Ne dorim să îi sprijinim pe copii astfel încât să poată profita de oportunitățile mediului online, fiind în același timp protejați de riscuri”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președintele Executiv al Organizației Salvați Copiii.

Următoarele evenimente din seria ”Copilăria in era digitală” vor trata timpul excesiv petrecut de copii online, în fața ecranelor și a monitoarelor, în data de 7 August, dar și Școala online, eveniment organizat în data de 18 august. Mai multe detalii despre evenimente pot fi aflate pe paginile de Facebook Salvați Copiii România și Huawei România.