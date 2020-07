Stim ca-ti faci griji cu privire la siguranta si confortul copilului, insa poti elimina majoritatea riscurilor prin actiuni simple si la indemana oricui.

Iata 5 sfaturi care te vor ajuta sa adaptezi locuinta pentru venirea celui mic si sa-i oferi acestuia mediul perfect pentru o dezvoltare sanatoasa!

1. Cumpara accesorii special create pentru bebelusi

Cand ai un nou-nascut, tendinta ta va fi de a-l tine in brate non-stop. Totusi, vor fi momente in care va trebui sa te ocupi de alte lucururi, iar cel mic va trebui sa fie asezat undeva, in siguranta.

Evita sa lasi bebelusul nesupravegheat pe canapea, pe taburete, fotolii sau scaune improvizate, caci acest lucru ii poate pune viata in pericol. In schimb, investeste in cateva accesorii special concepute pentru bebelusi.

Cumpara un landou confortabil, pe care il poti lua cu tine in casa, in orice camera doresti. De asemenea, exista si „cuiburi” pentru copii mici, din materiale comode si calitative, pentru ca prichindelul tau sa aiba o pozitie corecta si confortabila, oriunde ar fi.

2. Monteaza protectii pentru sertare si dulapuri

Cand micutul tau incepe sa prinda curaj, acesta va incerca sa se tarasca sau sa mearga in patru labe prin casa.

Este un moment unic, atat pentru el, cat si pentru parinti. De aceea, pentru a elimina grijile si pentru a-l incuraja sa exploreze, asigura-te ca toate zonele in care are acces sunt lipsite de potentiale pericole.

Cea mai simpla metoda este sa montezi sisteme de inchidere speciale pentru sertare si dulapuri, mai ales in bucatarie, unde pastrezi obiecte ascutite sau care pot rani un copil. Cauta online cum sa amenajezi o bucatarie moderna si sigura in acelasi timp, unde micutul tau sa poata intra fara riscuri.

3. Reorganizeaza obiectele din casa

Daca pana acum solutiile de curatat, cutitele si alte obiecte cu potential periculos erau asezate la vedere, in locuri accesibile, situatia este pe cale sa se schimbe odata cu aparitia unui nou membru al familiei.

Pentru inceput, plimba-te prin casa si observa ce obiecte ar putea reprezenta un pericol pentru cel mic. Poate fi vorba despre pungi de plastic, ustensile ascutite, substante toxice sau obiecte si decoratiuni grele, ce ar putea cadea daca sunt trase de pe etajere sau mobilier.

Muta obiectele periculoase pe etajere mai inalte, unde bebelusul nu poate ajunge, sau pastreaza-le in dulapuri inchise cu sisteme de protectie.

4. Creeaza spatii speciale pentru micut

La modul ideal, bebelusul ar trebui sa aiba propria lui camera, unde se poate odihni fara sa fie deranjat de luminile sau zgomotele din restul casei.

Totusi, daca acest lucru nu este posibil, asigura-te ca bebelusul se poate retrage intr-un loc linistit, unde sa aiba parte de intimitate si de odihna de care are atat de multa nevoie in aceasta perioada.

Poti amenaja un colt de dormitor sau de living, pe care sa-l delimitezi de celelalte zone cu ajutorul unui corp de mobilier sau cu o draperie opaca.

5. Monteaza usi speciale care limiteaza accesul in anumite zone ale casei

Cand vrei sa-l lasi singur pe micut cateva momente, iar acesta deja a invatat sa se tarasca sau sa se deplaseze in patrupedie, trebuie sa delimitezi clar locurile in care poate ajunge.

Daca locuiesti intr-o casa cu etaj, de exemplu, ar fi indicat sa montezi o usa speciala la baza scarilor, pentru ca micutul tau sa nu se aventureze singur pe trepte. De asemenea, poti folosi acest tip de usa intre spatiul de joaca din living si zona in care gatesti, daca ai un living open space.

In cele din urma, inainte ca bebelusul sa apara in viata voastra, faceti o lista cu toate masurile de siguranta pe care ar trebui sa le luati. Gasiti solutii cat mai simple si cat mai usor de pus in practica, precum cele de mai sus.