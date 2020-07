În același timp, traficul magazinelor online a cunoscut o creștere în medie cu 20-30%, indică un studiu realizat de agenția de digital marketing MTH Digital. La capitolul tranzacții online, valoarea plăților pentru aprovizionarea și amenajarea locuinței a crescut de aproape zece ori, cele din magazine alimentare, restaurante, magazine de îmbrăcăminte și accesorii – de aproape trei ori, iar în cazul utilităților plățile s-au dublat. „Cumpărăturile online și acceptarea plăților fără numerar nu mai sunt doar un avantaj, ci și o necesitate în contextul actual marcat de atâtea restricții impuse din cauza COVID-19”, a explicat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Domeniul IT – printre sectoarele mai puțin afectate

În ceea ce privește industria de înaltă tehnologie, unul dintre sectoarele mai puțin afectate de pandemie, alături de industria farmaceutică sau de retailul alimentar, criza din 2020 nu a schimbat planurile de afaceri. „Suntem foarte încrezători că în acest an fiscal vom atinge cifra de afaceri propusă. Este vorba de o creștere a acesteia de peste 20% în acest an, comparativ cu anul fiscal anterior. Acesta este răspunsul meu personal la această criză”, a precizat Daniel Metz, CEO la NTT DATA Romania.

Chiar dacă unele companii de pe piața tehnologiei informației au înregistrat un mic recul, domeniul IT poate fi considerat unul dintre jucătorii pe care pandemia nu i-a putut transforma în necâștigători: „Pentru că sectorul IT se poate desfășura foarte bine și în sistem remote work, nu cred că se poate vorbi de disponibilizări. Probabil că unele firme au ales să își blocheze pentru o perioadă angajările, dar văd că încet, încet lucrurile revin la normal”, consideră Bianca Muntean, manager Transilvania IT Cluster.

E-commerce-ul – convingător pentru consumatori

Printre domeniile care au cunoscut dezvoltări impresionante se numără livrările prin aplicaţii de food delivery, cum ar fi Glovo, Takeaway.com sau Foodpanda, sau cel al serviciilor de poştă şi curierat. „Pandemia de coronavirus i-a forţat pe mulţi consumatori locali să treacă peste bariera psihologică a efectuării de comenzi online. Odată convinşi de beneficiile e-commerce-ului, consumatorii vor continua să aleagă această alternativă şi, indirect, serviciile de curierat”, susține Roxana Popescu, Managing Director al KeysFin, furnizor de soluţii de business information.

Un studiu realizat de GLAMi, motor de căutare online de modă, dezvăluie procente spectaculoase în domeniu. Astfel, 53% dintre români au descoperit magazine online noi de la începutul crizei, 31% dintre români au investit mai mult în achiziții online în perioada pandemiei, în timp ce 42% apreciază livrarea gratuită ca principal stimulent al achiziției.

Pandemia a provocat în România și o mai mare deschidere pentru produsele locale, 19% dintre români declarând că au ales să meargă la un restaurant local pentru a plasa o comandă la pachet, după deschiderea opțiunii de livrare. „Perioada pe care o traversăm a determinat o creștere semnificativă a cumpărăturilor online și a celor contactless, oamenii fiind mult mai conștienți că mijloacele digitale de plată le oferă siguranță, rapiditate și confort. De asemenea, magazinele și comunitățile locale joacă un rol important în furnizarea de bunuri și servicii, în repornirea economiei”, susține Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România și Croația.