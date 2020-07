Viva Credit anunță susținerea unui proiect în premieră în România, ascensiunea a doi sportivi cu deficiențe de vedere pe vârful Mont Blanc. Alex Benchea și Răzvan Nedu, doi sportivi cu deficiențe de vedere, legitimați la Clubul Climb Again, se pregătesc pentru o expediție pe Mont Blanc – 4.810 m.

După premiera națională înregistrată la finalul anului trecut, când alpinistul nevăzător Alex Benchea a urcat, alături de ghidul internațional Cosmin Andron, pe Kilimanjaro – 5,895 m, anul acesta se înregistrează o nouă premieră. Răzvan Nedu, categoria B2 (sportivi cu vedere între 1 și 5%) și Alex Benchea, categoria B1 (sportivi complet nevăzători) se antrenează să urce pe vârful Alpilor. Cei doi sportivi împreună văd 1% și fac parte din Lotul Național de Paraclimbing.

”Ne-am alăturat unui proiect care are legătură cu educația, performanța și depășirea limitelor. Suntem un partener fidel al Asociației Climb Again, dar expediția pentru care se pregătesc Alex și Răzvan este cu totul ieșită din comun. Acești doi tineri sunt sursă de inspirație nu doar pentru comunitatea persoanelor cu deficiențe de vedere, ci sunt modele pentru oricare dintre noi. Trebuie să învățăm de la ei determinarea și curajul”. spune Ionuț Stan, Director General Viva Credit.

Expediția pe Mont Blanc este programată pentru mijlocul lunii iulie, iar această ascensiune face parte din visul lui Alex Benchea de a cuceri 3 vârfuri: Kilimanjaro, Mont Blanc și Elbrus.

Alex Benchea este din Adjudeni, județul Neamț. El este student la Facultatea de Geografie, Universitatea “Babeș-Bolyai” și este pasionat de călătorii, îi place să facă sport și să asculte cărți audio.

”Visul meu merge mai departe. Reușita cu Kilimanjaro a fost doar dovada că orice vis devine posibil atunci când ești hotărât și ai oamenii potriviți lângă tine. Pentru această nouă expediție, pe Mont Blanc, îl vreau și pe Răzvan lângă mine pentru că suntem amândoi sportivi cu deficiențe de vedere. Eu sunt complet nevăzător, iar Răzvan vede 1%. În aceste condiții comunitatea copiilor cu deficiențe de vedere are modele în noi, tinerii se pot inspira din reușitele noastre pentru a îmbrățișa o viață independentă”, spune Alex Benchea, Alpinistul cu Ochii Albi.

Răzvan Nedu este căpitanul Lotului Național de Paraclimbing și legitimat la Clubul Climb Again din 2016. Vede 1% şi prin toate acțiunile sale ne arată tuturor că se poate. Se poate

să visezi și să ai încredere în visele tale, se poate să întâlnești oameni care te ajută necondiționat, se poate să îți găsești drumul în viață pentru că îți urmezi o pasiune. Se cațără de 3 ani și jumătate ani și este medaliat la competiții naționale și internaționale.

”Expediția pentru care ne pregătim este o curiozitate și provocare pentru mine, dar sunt obișnuit cu provocările. Știu că fiecare priză, fiecare top, fiecare ascensiune sau expediție pe mine mă face mai puternic, iar pentru ceilalți devin un model. Stau de vorbă cu zeci de copii și tineri cu deficiențe de vedere, iar poveștile mele îi inspiră pe cei din jur”, afirmă Răzvan Nedu, căpitanul Lotului Național de Paraclimbing.

Viva Credit susține de trei ani Asociația Climb Again și îi este alături în diverse acțiuni pentru copiii cu deficiențe de vedere. De asemenea, compania încurajează proiecte de educație și performanță care aduc schimbări vizibile în comunitate.

Despre Viva Credit

VIVA Credit IFN SA este o companie românească cu sediul în București, cu operațiuni financiare in România, Cehia și Spania. Compania și-a început activitatea în 2011 fiind prima companie care a oferit credite 100% online.

Este unul dintre cei mai importanți jucători pe piața de creditare din România.

Despre Climb Again

Asociația Climb Again este o organizație non-guvernamentală afiliată la Federația Română de Alpinism și Escaladă. Încă din 2014, Climb Again încurajează și susține copiii și tinerii cu dizabilitati, dornici să evolueze prin sport. De șase ani schimbă fundamental viața copiilor și tinerilor cu nevoi speciale și îi ajută să se integreze în societate. Climb Again a ajuns la peste 1.750 de beneficiari direcți și peste 5,000 beneficiari indirecți, iar în 2018 a deschis primul centru de terapie prin escaladă din Europa.