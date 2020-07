Pandemia de coronavirus a luat intreaga lume prin surprindere. De la locuri de munca pierdute, la stari de urgenta care au obligat la stat in casa, toti oameni au trecut prin acel rollercoaster emotional care iti da peste cap starea generala. Toate perioadele de criza pot fi depasite printr-un sistem bine pus la punct, insa cand vine vorba de criza personala cauzata de evenimente tragice, trebuie sa lucrezi la a te adapta si la a depasi obstacole. Daca ultimele luni au fost grele pentru tine, fa tot posibilul sa ramai conectat la ceea ce se intampla si totodata sa te detasezi de lucrurile care iti ridica probleme. Iata ce mai poti face in acest sens:

Implica-te in initiativele de ajutor

Multe persoane din categoriile vulnerabile au fost puse intr-o situatie si mai delicata in aceasta perioada, asa ca ajutorul tau poate schimba vietile acestora. Implica-te in campaniile initiate de ONG-urile din comunitatea ta si da o mana de ajutor cum poti tu mai bine. Ajutandu-i pe altii vei reusi sa te simti mai implinit si vei reusi sa iti concentrezi atentia pe povestile cu final fericit.

Nu doar comunitatile nevoiase au fost afectate de aceasta criza, ci si spitalele si cadrele medicale. Totusi, initiativele nu au intarziat sa apara si medicii au fost ajutati de cei care au ramas solidari si interesati de binele lor si al pacientilor. De exemplu, fundatia United Way a reusit sa demareze un proiect care implica mai putina interactiune fizica intre medici si bolnavii de Covid-19. Acest lucru este posibil cu ajutorul unor avataruri care au atasata o tableta, iar in acest fel medicii pot comunica foarte usor cu pacientii internati fara a se expune riscului infectarii. Acestia pot interveni propriu-zis doar in caz de nevoie sau de urgenta, in functie de starea de sanatate a pacientului. Inspira-te din astfel de initiative pentru a te implica direct in campanii similare demarate de cei care sprijina societatea.

Concentreaza-te pe ceea ce urmeaza

Experienta prin care au trecut oamenii de la inceputul pandemiei este comparata de specialisti cu cele care cauzeaza tulburarea de stres post traumatic. De aceea, recuperarea in cazul celor afectati de efectele pandemiei poate fi mai complicata. Totusi, un studiu din 2005 prin care cercetatorii din Hong Kong au analizat impactul epidemiei SARS arata ca oamenii au trecut printr-o serie de schimbari pozitive. Peste 60% dintre participantii la studiu au declarat ca sunt mult mai interesati de sentimentele si starea de bine a membrilor familiei si 35-45% dintre acestia au profitat de mai mult timp pentru relaxare si exercitii fizice. Oamenii au avut timp sa reflecteze asupra aspectelor cu adevarat importante in viata si s-au concentrat pe un stil de viata orientat spre sanatate. Pune accent pe schimbarile bune pe care le poti face pe viitor si pe lectiile pe care le-ai invatat in aceasta perioada complicata. Vei putea astfel sa-ti muti atentia pe ceva cu adevarat important si sa uiti de episoadele stresante.

Pune-ti sanatatea pe primul loc

Cel mai important lucru in aceasta perioada este sanatatea. Nu doar grija fata de posibila infectare cu Covid-19, ci si starea de sanatate de zi cu zi. Sistemul tau imunitar are nevoie de sustinere cu ajutorul alimentatiei potrivite, al odihnei si al exercitiilor pe care le poti face si in aer liber, fara sa uiti de distantarea fizica. Acorda atentie obiceiurilor zilnice, iar daca obisnuiesti sa consumi alcool sau sa fumezi, ia in considerare riscurile la care te expui daca ai un stil de viata nesanatos. Acestea iti pot influenta si starea de spirit, iar daca alegi o dieta echilibrata vei putea ameliora stresul si anxietatea. Chiar daca rutina pe care ai dezvoltat-o in ultimele luni ti-a dat peste cap programul din toate punctele de vedere, trebuie sa-ti pui la punct orele de somn si sa nu uiti de cele trei mese pe zi. De asemenea, daca problemele acestea nu se rezolva, ia legatura cu medicul de familie sau discuta cu un psihoterapeut.

Revenirea la normal se va face cu pasi mici, iar tu trebuie sa ai rabdare si sa-ti acorzi cat mai mult timp pentru tine. In acelasi timp, ia in considerare ajutorul pe care il poti aduce comunitatii tale si implica-te in activitatile care iti aduc bucurii.