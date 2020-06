Spray-ul anti-țânțari îți va face serile mai frumoase

De câte ori nu ți s-a întâmplat ca escapadele tale în natură să fie memorabile pentru că te-ai ales cu o mulțime de ciupituri de țânțari? În loc să stai mereu cu teamă de insecte, de ce nu te „înarmezi” corespunzător? Pune în bagajul de vacanță un spray anti țânțari, care te va proteja mai multe ore la rând, astfel că vei reuși, în sfârșit, să te bucuri de compania celor dragi.

Spray repelent anti-insecte AUTAN Multi-Insect este eficient împotriva căpușelor (până la 8 ore), a muștelor de grajd (până la 7 ore), a țânțarilor, a țânțarilor tropicali și tigru (până la 8 ore). Nu trebuie să îți lipsească un astfel de produs dacă obișnuiești să desfășori multe activități în aer liber.

Pentru a-i proteja și pe cei mici, alege un spray anti-țânțari pentru bebeluși si copii care are compoziție naturală. Lansinoh are o formulă unică obținută din 100% uleiuri naturale și organice de citronella, mentă, cuișoare și iarbă de limon. Această combinație alungă țânțarii, protejându-l pe cel mic de atacurile insectelor. Produsul are un miros plăcut, este non-gras la aplicare și nu conține substanțe chimice, ceea ce îl face sigur atât pentru sugari, cât și pentru copii mai mari. Acest spray anti-țânțari poate fi utilizat cu succes și de către adulți.

Nicio zi fără cremă cu protecție solară!

Indiferent că mergi în vacanță la munte ori la mare, nu uita să pui în bagaj crema cu protecție solară adecvată tipului tău de piele. Și nu doar să o așezi acolo, ci să o și aplici atunci când te expui la soare.

Crema cu protecție solară are grijă de sănătatea pielii tale și îți asigură un bronz frumos, de lungă durată. Dacă te vei confrunta cu arsuri solare, pielea va începe să se decojească pe straturi la câteva zile, astfel că nu vei reuși să te bucuri de o nuanță arămie așa cum sperai.

În lipsa aplicării unui produs cu protecție solară, ar putea să îți apară și mici pete de culoare închisă. Acestea nu sunt periculoase, dar devin inestetice pe măsură ce se înmulțesc. Semnele de acest tip sunt acumulări ale melaninei, pigmentul care determină nuanța pielii fiecărei persoane. Pentru a preveni apariția petelor pigmentare, mizează pe o cremă antipete pigmentare, cu factor de protecție 50. O găsești pe lista de produse pentru protecție solară în farmacia online din Cluj Remediumfarm.

Plasturi pentru bătături este accesoriul de vacanță al familiei

Nu te gândi că nu ai nevoie de plasturi ori că nu vrei să îți mai ocupe spațiu în bagajul de vacanță. Pur și simplu, ia-i la tine! Se vor dovedi a fi un accesoriu important pentru o vacanță în familie, mai ales dacă aveți copii. Alături de plasturi, mai poți pune în kitul de prim ajutor și comprese sterile, tampoane impregnate cu alcool și o cremă anti-bătături.

Șamponul uscat te ajută să câștigi timp prețios

Fie că stai la hotel ori că optezi pentru camping, șamponul uscat îți va sigura o împrospătare rapidă a părului. Cu siguranță ai observat că podoaba capilară se îngrașă mai repede în vacanță, ceea ce te face să apelezi la tot felul de trucuri pentru a alunga aspectul neplăcut. Atenție însă, nu îl include în rutina zilnică, ci folosește-l doar în momentele în care chiar este necesar și nu te poți spăla pe cap.

SFAT: Ca să câștigi spațiu în bagaj, optează întotdeauna pentru produse de mici dimensiuni, variantele special concepute pentru vacanțe.

Nu uita! Produsele din trusa de vacanță trebuie alese în funcție de destinație și de problemele de sănătate ale fiecăruia.