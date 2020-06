Ca angajator, pentru a-ti motiva angajatii odata cu revenirea la birou, poti sa tii seama de cateva sugestii pe care ti le vom prezenta in urmatorul articol:

In perioada starii de urgenta, odata cu masurile impuse de autoritati care au avut drept scop limitarea raspandirii virusului Covid-19, majoritatea romanilor au fost nevoiti sa-si desfasoare activitatea de acasa. Telemunca realizata prin platforme online i-a pus pe multi dintre acestia in situatii total noi, iar eficienta a fost de multe ori peste asteptarit, chiar daca o parte din noi am impartit locuinta cu restul familiei sau cu colegii de apartament. Munca remote s-a potrivit ca o manusa unora, insa nu putini sunt aceia care abia au asteptat sa se intoarca la birou.

Bonusuri extrasalariale

Desi obiectivul principal este pastrarea angajatilor si evitarea situatilor-limita de tipul disponibilizarilor si a trimiterii oamenilor in somaj tehnic, poti sa iti motivezi echipa prin intermediul beneficiilor extrasalariale. Nu e neaparat nevoie sa fie unele consistente, caci angajatii empatizeaza cu situatia actuala, insa pot fi atentii prin care le arati oamenilor ca iti pasa de bunastarea lor. Poti sa le decontezi transportul, sa le oferi sporuri de performanta si abonamente la biblioteca, de tipul Bookster. De asemenea, angajatii vor aprecia mai mult ca sigur tichete de masa de 20 de lei, prin care vor avea posibilitatea sa isi deconteze masa de pranz la magazin sau la cantina. Pentru a eficientiza intregul proces, poti sa comanzi online pe o platforma precum uponline.ro, prin intermediul careia si beneficiarii tichetelor au acces la o gama larga de servicii si oferte personalizate.

Team building in etape

O iesire cu oamenii din echipa la munte sau la mare va fi mai mult decat inspirata dupa mai mult de doua luni de munca remote. Colegii vor avea ocazia sa se reconecteze si sa petreaca mai mult timp impreuna fata in fata, dupa ce comunicarea din ultima perioada a avut loc prin intermediul ecranelor. Poti alege o destinatie la munte sau la mare, iar pentru ca toata lumea sa fie multumita, poti face in prealabil un sondaj de opinie, pentru ca angajatii sa aleaga ei locul in care va avea loc team building-ul.

Desigur, o astfel de reuniune trebuie organizata cu un maximum de atentie si de responsabilitate, mai ales in contextul actual. Pentru a reduce riscurile de orice fel, poti sa grupezi angajatii in mai multe grupuri, iar aceste iesiri sa se desfasoare de-a lungul mai multor weekenduri. E drept, poate nu va fi tocmai relaxant pentru tine, dar oamenii chiar au nevoia de a li se reaminti din cand in cand ca reprezinta cea mai importanta resursa si ca merita apreciati.

Birou atractiv





Citeste si: Focar de coronavirus la fabrica de ciocolată Kandia din Bucureşti

Desi presupune investitii serioase, poti sa te axezi pe modernizarea zonei de lucru, in ideea de a transforma spatiile de birouri intr-un loc atractiv, multifunctional, intens tehnologizat. Decor variabil, spatiu open space, zona de coworking, book corner-uri: toate acestea pot ajuta la cresterea eficientei in munca echipei. Este esential ca un angajat sa vina la birou cu drag, caci pana la urma la locul de munca petrece mai mult timp decat cu familia.

Sa conduci o echipa reprezinta, pe langa o provocare, si o mare responsabilitate. Angajatii trebuie sa simta apartenenta la grup mai mult ca oricand, iar tu poti impulsiona, ca lider, procesul de coeziune.