Cand vine vorba de amenajarea casei, acest proces poate fi dificil si indelungat daca nu apelezi la un specialist in domeniu, insa te poti descurca daca stii ce vrei, daca citesti publicatii de specialitate si in cercul tau de prieteni ai specialisti in arte vizuale (pictori, graficieni, designeri de interior, arhitecti).

Asadar, pentru a ajunge la rezultatul dorit, trebuie sa ai in vedere doua lucruri esentiale: in primul rand, cum „scapi” de mobilierul vechi, mai ales daca vrei sa-ti amortizezi cheltuielile, iar in al doilea rand, de unde iti procuri mobila pe care o visai, astfel incat sa existe un raport corect intre calitate si pret.

Piese de mobilier de pe internet

In legatura cu primul aspect mentionat, cel mai probabil zugravitul a fost un real proces de anduranta si efort, fiind nevoit sa muti mobila dintr-o camera in alta, pe holuri sau in balcon, avand in vedere situatia actuala. Odata cu relaxarea restrictiilor, vei putea in sfarsit sa o vinzi sau, daca vrei sa faci o fapta buna, sa o donezi unor familii mai putin norocoase.

Decoratiuni

Dupa ce vei avea camerele goale, poti sa nu te mai dezlipesti de site-urile de specialitate din mediul online, care castiga teren in detrimentul cumpararii mobilei de la magazine specializate. Nu omite detaliile si decoratiunile! Probabil stii deja ca acestea fac diferenta, precum si jocul de lumini, imbinarea culorilor sau prezenta unui perete de accent in casa. In acest sens, o banda led in jurul patului sau in jurul plasmei vor aduce un plus de magie de lumina in casa ta.

Piese singulare

E o perioada in care furnizorii opereaza foarte multe reduceri, asa ca ai putea profita pentru a cumpara un ansamblu pentru dormitor. In privinta bucatariei, lucrurile sunt mai complicate, caci vei avea nevoie de mobilier facut la comanda, avand in vedere ca iti trebuie corpuri suspendate, dar si dulapuri in care sa incorporezi plita, cuptorul si masina de spalat vase.

Daca bugetul tau este unul limitat si nu iti mai permiti sa cumperi un cuier nou sau o masuta pe balcon, poti gasi aceste elemente de mobilier pe site-uri care expun produse la mana a doua, dar aflate intr-o stare foarte buna.

Mobilierul vintage

Nu mai e un secret ca tot mai multi romani sunt din ce in ce mai interesati de targurile cu obiecte vintage, unde poti gasi piese de mobilier unice care sa ofere un aer de epoca locuintei tale. E putin probabil ca in viitorul apropiat sa poti participa la un asemenea eveniment, insa un candelabru, o pianina, o masuta cu blat din lemn masiv de mango si cadru metalic pot fi gasite cu usurinta si pe site-uri de profil, fara a te aventura pe cele de colectionari, unde preturile sunt destul de ridicate.

In concluzie, este mult mai eficient si mai comod sa cumperi mobila online atunci cand iti permit timpul si bugetul sau atunci cand sunt reduceri, in loc sa alegi varianta clasica, de showroom. Oricum majoritatea magazinelor sunt inchise in aceasta perioada, iar cumparaturile online sunt singura varianta in materie de mobilier, cel putin in urmatoarele saptamani. Ceea ce conteaza e sa nu faci rabat de la planul tau initial, sa nu te multumesti cu variante de tip surogat. De exemplu, daca iti doresti mobilier crem in dormitor, nu-ti lua unul alb doar pentru ca pe acesta din urma l-ai gasit mult mai usor, ci asteapta pana gasesti ceea ce voiai!