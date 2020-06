Cu toate aceste neajunsuri, inarmeaza-te cu multa energie pozitiva, incearca sa ramai optimist si sa te rasfeti, atat cat este posibil. Statul acasa, distantarea sociala, privarea de multe activitati care odata iti faceau placere: toate acestea nu au fost usor de suportat pentru nimeni. Tocmai din acest motiv, incearca sa faci cat mai multe lucruri pentru tine pentru a-ti mentine optimismul si pentru a capata incredere si forta de a merge mai departe si a gasi solutii acolo unde majoritatea vede probleme.

O vacanță





Cele doua luni de izolare ti-au limitat la maximum libertatea de miscare. Cel mai probabil ai stat acasa, la camin sau intr-un apartament inchiriat si ai urmarit deciziile autoritatilor pe timpul starii de urgenta. Odata cu relaxarea restrictiilor, e timpul sa iti planifici o vacanta cu prietenii, la munte sau la mare, pentru a recupera timpul pe care l-ati petrecut departe unii de ceilalti. Daca nu ai bani pentru acest demers si echipa decide ce si cum, iar tu nu ai bani, poti recurge la imprumuturi urgente online. Daca vei accesa creditul prin aplicatia mobila, vei primi 200 de lei in plus, ceea ce nu reprezinta o suma infima.

Cat despre vacanta cu cei de la job sau cu prietenii, oameni care ti-au lipsit foarte mult in ultimul timp, importante nu sunt neaparat conditiile, desi aveti nevoie de un confort minim, ci faptul ca sunteti impreuna. Exista si posibilitatea sa petreceti un weekend la unul dintre colegi acasa, in Maramures, Bucovina sau Constanta. Astfel, cheltuielile ar fi mai reduse. Daca nu vrei o escapada la Azuga sau la Vama Veche, te poti orienta si catre destinatii din strainatate, nu prea indepartate si accesibile, cum ar fi o statiune din Bulgaria sau Grecia, tari in care turismul este deja in proces de revenire.

Un curs de specialitate

Indiferent de trenduri, un curs de specializare intr-un domeniu ca make-up, resurse umane, hairstyling sau marketing online este mai mult decat binevenit si o modalitate de suplimentare a veniturilor, mai ales in contextul crizei sanitare. Asadar, in aceasta vara poti sa urmezi o astfel de specializare intr-un domeniu pentru care ai afinitate.

Mai mult, in cazul multor cursuri online, preturile sunt acum reduse cu pana la 50% fata de costul initial. Profita de situatie si alege sa te specializezi intr-un domeniu diferit fata de cel in care te-ai format sau activezi.

Aceasta perioada, chiar daca incerta si marcata de multe neajunsuri, poate fi una in care poti profita de foarte multe oportunitati. Nu te crampona de probleme si incearca sa gasesti mereu solutii. Alege sa te recompensezi, sa fii in acest sezonul estival, post-izolare, o versiune mai buna de-ale tale.