Bridgestone, cea mai mare companie de anvelope și cauciucuri din lume, a anunțat astăzi lansarea primei anvelope all-season pentru segmentul de autoutilitare: DURAVIS All Season.

Concepută pentru a rezista, cu o construcție robustă și de durată, noua anvelopă oferă o performanță de uzură excelentă și perioade de staționare mai scurte. În plus, anvelopa vine cu clasa A pe etichetă pentru aderența pe carosabil ud și certificare 3PMSF. Bridgestone DURAVIS All Season oferă siguranță, liniște sufletească și comoditate în toate condițiile meteorologice, pe tot parcursul anului.

Eficiență excepțională, indiferent de anotimp

Concepute atât pentru operațiunile cu flote mici cât și pentru cele cu flote mari, noile anvelope DURAVIS All Season de la Bridgestone sunt ideale pentru profesioniștii care doresc să își maximizeze eficiența în afaceri și să rămână în control, cu aceleași anvelope pe tot parcursul unui an.

Obținând cea mai bună clasificare din clasa sa pentru aderența pe carosabilul ud, clasa A pe etichetă, Bridgestone DURAVIS All Season permite flotelor să meargă mai departe, chiar și în cele mai vitrege condiții meteorologice. Anvelopa oferă aceste performanțe prin intermediul canalelor largi de pe umeri, pentru o evacuare îmbunătățită a apei și o distribuție optimă a presiunii de contact. Acest design de ultimă generație îmbunătățește, de asemenea, performanța anvelopei pe suprafețe înzăpezite, dar reduce și nivelul de uzură.

Certificată prin marcajele 3 piscuri de munte și fulgul de zăpadă (3PMSF) și Mud + Snow (M + S), DURAVIS All Season de la Bridgestone este complet pregătită pentru iarnă. Acest lucru este datorat combinației de compuși din care anvelopa este proiectată, a profilului benzii de rulare în formă de V, care îmbunătățește deplasarea pe zăpadă și construcției optimizate a carcasei. Performanțele notabile ale DURAVIS All Season pe suprafețe ude și înzăpezite se datorează și noii tehnologii de mixare a compușilor nano-selectivi de la Bridgestone, care permite o mai bună dispersie a dioxidului de siliciu în compusul Nano Pro-tech ™ Bridgestone.

Pe drum mai mult timp

Odată cu creșterea tot mai mare a cererilor de comerț electronic și a livrărilor de ultim moment, plus presiunile reglementărilor UE privind economia de combustibil, flotele se confruntă astăzi cu multe provocări. DURAVIS All Season este concepută pentru a ajuta flotele să își reducă costurile totale de proprietate prin utilizare și durabilitate pe tot parcursul anului.

Robustețea anvelopei este dată și de o nervură de protecție inclusă în flancuri pentru a le proteja la impacturile cu bordura. Acest lucru nu numai că reduce daunele frecvente și costurile de reparație, dar reduce și timpul de imobilizare al vehiculului. Bridgestone DURAVIS All Season oferă, de asemenea, o performanță excelentă la uzură, datorită rigidității superioare a benzii de rulare. În plus, pentru a reduce și mai mult costurile operaționale, noua anvelopă Bridgestone pentru autoutilitare înglobează optimizarea canalelor din profil astfel încât rezistența la rulare este îmbunătățită. Acest lucru a permis anvelopei să obțină clasificarea C pe eticheta UE pentru eficiența consumului de combustibil la majoritatea dimensiunilor existente.

Ajutând flotele să abordeze cele mai mari provocări

Bridgestone DURAVIS All Season va fi disponibilă începând cu luna august a anului 2020, urmând ca mai multe dimensiuni să fie lansate începând cu luna septembrie. Anvelopa va fi disponibilă în 23 de dimensiuni, inclusiv trei dimensiuni mari și cinci dimensiuni pentru extrasarcină (10PR), pentru aproape fiecare tip de vehicul și sarcină cu o siguranță sporită.

În ceea ce privește lansarea DURAVIS All Season de la Bridgestone, Emilio Tiberio, Chief Technical Officer și Chief Operating Officer la Bridgestone EMIA a adăugat: „Astăzi, din ce în ce mai multe flote aleg pneuri pentru toate anotimpurile, datorită confortului pe care îl oferă. Suntem foarte încântați să oferim clienților noștri un model durabil, pe tot parcursul sezonului, care să asigure liniștea sufletească în toate condițiile meteorologice, să minimizeze perioadele de staționare și să reducă costul total de proprietate. DURAVIS All Season, prima noastră anvelopă all-season pentru autoutilitare, asigură flotelor eficiență în afaceri. Sunt foarte mândru de echipă pentru livrarea unei anvelope care bifează atât de multe cerințe din partea flotelor.”