Asortat corect, sacoul oversized poate fi purtat atat la job, cat si la evenimente casual sau la petreceri de tip cocktail, pentru un plus de stil. Descopera cum poti sa porti sacoul oversized in tinute confortabile si moderne, astfel incat sa arati impecabil!

Din garderoba femeilor nu lipseste sacoul, care poate fi purtat cu numeroase articole vestimentare, de la jeansi si fuste, pana la rochii si pantaloni cu o croiala dreapta. In afara de sacoul cambrat, este popular si sacoul oversized, cu o croiala larga. Acesta nu reprezinta un articol vestimentar extravagant, ci poate fi integrat in tinutele casual, urbane si feminine, care sa te scoata in evidenta.

Sacou oversized, bustiera si pantaloni scurti

Mergi la o petrecere si vrei sa abordezi un look fara cusur? Compune o tinuta all-white, cu ajutorul unui sacou oversized, a unei bustiere si a unei perechi de pantaloni scurti. Pentru ca tinuta sa arate bine, alege pantaloni scurti largi, cu talie inalta si o pereche de adidasi New Balance, pentru un plus de confort.

Daca vrei sa transformi tinuta intr-una feminina si sa obtii cativa centimetri in plus in inaltime, foloseste o pereche de pantofi cu toc sau sandale cu platforma. Vei deveni vedeta petrecerii!

Sacou oversized, pantaloni drepti si camasa office

Sacoul oversized poate fi integrat intr-o tinuta comoda si practică, ideala atat in timpul zilei, cat si seara. Astfel, daca asortezi un sacou ovsersized cu o camasa office, o pereche de pantofi cu toc si pantaloni drepti, la dunga, ai obtinut un outfit perfect pentru cina, intalniri de afaceri sau petreceri de tip cocktail.

Pe timp de zi, sacoul poate fi purtat cu o bluza simpla si o pereche de pantaloni drepti. In ceea ce priveste accesorizarea, balerinii, ochelarii de soare si bijuteriile minimaliste reprezinta o reteta de succes, care nu va da gres.

Sacou oversized, blazer si jeansi evazati

O tinuta care sa iasa usor in evidenta poate fi compusa cu ajutorul unei perechi de jeansi evazati, specifici anilor ‘70. La moda si astazi, jeansii evazati se pot asorta cu un tricou alb, un sacou oversized si o pereche de botine cool.

Aceasta tinuta se potriveste atat pentru sezonul cald, cat si pentru cel rece si iti ofera un aer chic, indiferent de context.

Sacou oversized, tricou si fusta creion

Sacoul arata la fel de bine si alaturi de fuste sau rochii, avand rolul de a inlocui cu succes un blazer sau o jacheta. Vrei sa combini elementele vestimentare casual cu cele elegante? Poarta o fusta creion, in culori neutre, alaturi de un tricou simplu din bumbac si un sacou oversized.

Pantofii cu toc sunt ideali pentru a scoate tinuta din zona casual, ce poate fi purtata atat la birou, cat si la o simpla iesire la terasa.

Sacou oversized, colanti scurti si top simplu

O tinuta streetstyle, prezenta pe profilul tuturor fashionistelor, se compune din:



Sacou oversized in culori deschise;



Colanti scurti, inspirati din vestimentatia biciclistilor;



Tricou simplu sau cu imprimeu;



O pereche de adidasi, ghete, botine sau incaltaminte tip soseta, cu toc.





Oricat de ciudat ar parea un sacou lung si larg, care nu corespunde marimii tale, modelul oversized a capatat popularitate datorita aerului sic si comoditatii pe care ti-o ofera. Acesta poate fi purtat in numeroase tinute, pentru un stil glam, relaxat.