Ionuț Nicușor Apetrei locuiește în Suceava, are 25 de ani, este căsătorit, are două fetițe una de 3 luni și una de 5 ani și este curier DPD.

„Când au apărut câteva cazuri la noi în județ nu mi s-a părut mare șmecherie. Dar am văzut că se îngroașă treaba. Când intram pe poarta spitalelor, ca să ducem măști, viziere, combinezoane și ce mai aveam noi în cutii, era plin de ambulanțe și mașini mortuare. Mi s-a părut îngrozitor. Dădeau cu dezinfectant pe noi, pe mașini. Știam că mă pot infecta în orice moment. Era prăpăd”, povestește Ionuț.

Spune că l-a marcat mult prezența armatei pe străzi. „Mă simțeam ca într-un film de război. Să vezi un județ întreg închis, oameni cu măști, să te oprească Armata și să te verifice în fiecare zi nu e deloc ușor. Nu m-am mai confruntat niciodată cu așa ceva”, spune bărbatul.

„Să știți că mă simțeam și bucuros că pot să ajut. Era un fel de sentiment de bine. Îmi dădea putere pentru zilele următoare. Am livrat și la persoane aflate în carantină, în autoizolare. Dădeam banii cu spirt. Am ajutat foarte mulți oameni să nu iasă pe străzi. Am fost expuși”, adaugă el.

Cel mai greu însă i-a fost să stea departe de familie. „Am plecat de acasă, ca să nu-mi expun familia. Mi-a fost foarte greu să fiu departe de ei, mai ales că cea mică crește foarte repede. Creștea fără mine. Mergeam o dată la două zile. Stăteau ca la pușcărie. Făceam cumpărături pentru ei. Sunam la ușă și vorbeam prin ușă. Le spuneam că am adus de mâncare și ne încurajam între noi, spuneam că va fi bine.”

Și Ionuț Nichifor, 26 de ani, a făcut livrări în județul Suceava în plină pandemie. S-a ocupat în special de livrările de materiale de protecție către spitale.

„În oraș și în spitale era o atmosferă ca de înmormântare. Se simțea ceva în aer. Oricât te încurajai pe drum, de cum intrai pe poarta spitalelor parcă ți se tăiau picioarele. În spitale era prăpăd, medicii erau triști, cu capul plecat. Parcă vedeam o licărire în ochii lor atunci când vedeau că venim cu ajutor, noi, cei cu materiale și ceilalți, care aduceau mâncare”, spune el.

Ionuț Nichifor recunoaște că se temea adeseori că s-ar putea infecta. „Dar să știți că am fost bucuros că pot să ajut. Era nevoie”, a ținut el să adauge.

„Sănătatea și siguranța oamenilor au fost o prioritate pentru noi în această perioadă. A angajaților și a clienților noștri, a medicilor și a întregii populații. Suntem de părere că împreună suntem mai puternici, avem mai multă forță, de aceea ni s-a părut firesc să ne punem serviciile, gratuit, la dispoziția instituțiilor statului a companiilor și organizațiilor care au vrut să ajute”, a declarat Elena Andrei, director de marketing DPD România.

DPD România a oferit livrări gratuite de materiale și echipamente în cadrul unor acțiuni realizate de Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, Organizația Salvați Copiii, Asociația Zi de Bine și companii private.

De asemenea, DPD România a fost partener al campaniei „Campionii Strâng Rândurile”, inițiată de Asociația Junior Sport, la care au participat sportivi precum Mihai Leu, Ana Maria Brânză, Eliza Samara, Mihai Covaliu sau Laura Badea. Curierii DPD România au livrat gratuit obiecte cu valoare emoțională pentru sportivi (medalii, cupe, echipamente de competiții), care au fost licitate de fani. Banii strânși au fost folosiți pentru dotarea cu materiale de protecție a cadrelor medicale de la Spitalul Marie Curie.

O altă acțiune emoționantă a fost cea prin care Olga Gudynn International School i-a îndemnat pe copii să doneze laptopuri, tablete și telefoane, pentru ca elevii de la școala din satul Găinești (județul Suceava) să aibă acces la Educația Online. Gadgeturile au fost livrate gratuit de curierii DPD România.

Compania de curierat DPD România, parte a DPD Group, este activă pe piața locală din 2008, după preluarea Pegasus Courier. Are peste 1.200 de angajați (inclusiv francizele) și peste 10 milioane de colete livrate anual. DPD efectuează livrări în toate țările Uniunii Europene.