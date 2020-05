O casă pe care o construiești de la zero înseamnă foarte multe avantaje și satisfacții. Realizezi compartimentarea așa cum îți place sau alegi materialele și finisajele dorite. Apare însă inevitabil discuția despre aspectul financiar. Cât o să te coste?

Dacă vrei să îți construiesti propria casă, dar fără să cheltui o avere, acest articol îți este dedicat. Află 4 sfaturi pentru a economisi bani cu ridicarea viitoarei tale locuințe mult visate.

1. Alege materiale la un raport bun calitate-preț

Nu vrei să faci rabat la calitate, dar nici să depășești bugetul alocat? Atunci alege materiale care să îți ofere un foarte bun raport calitate-cost. De exemplu, pentru materialul de zidărie alege cărămida. Este durabilă, sigură, în plus găsești pe piață cărămidă cu goluri, care are avantajul de a fi eficientă termic. Prin urmare, reduci atât costurile cu încălzirea generală, dar și pe cele cu izolarea termică a casei. În plus, găsești caramizi cu goluri ce se livrează la ușa casei tale de către MatHaus.

2. Optează pentru un proiect clasic de casă

O casă sub formă de pătrat sau dreptunghi este mai simplă și deci mai ieftină. Dar acest lucru nu înseamnă mai puțin confort. O vei putea personaliza exact așa cum îți dorești. Discută cu arhitectul despre proiect, astfel încât să îndeplinească cerințele tuturor membrilor familiei tale. Totodată, dacă vei alege un proiect de casă dintre cele deja existente ale firmei de arhitectură, la fel, vei plăti un cost mai mic. Optează pentru un proiect de casă pe un singur nivel, ideal pentru bugetele mai mici.

3. Lucrează cu ehipe profesioniste

Este foarte important să îți alegi cu atenție oamenii care vor lucra pentru casa ta. Nu încerca să faci economie, alegând niște meșteri care ți-au cerut mai puțini bani. Un lucru care nu este bine făcut de la început, prezintă riscul să trebuiască refăcut. Cu siguranță nu îți dorești dublarea costurilor și nici pierderea timpului. Poți lucra cu o firmă autorizată de construcții, astfel că vor fi stabilite clauze contractuale, ca de exemplu defectele de calitate să se sancționeze prin penalizare și să se refacă lucrarea pe banii celui care a greșit.

4. Amenajează cu finisaje la un preț avantajos

Cu siguranță un parchet masiv va implica un cost exorbitant, însă dacă îți dorești aspectul plăcut și elegant al lemnului pentru pardoseala ta, îl poți obține și instalând parchet laminat la un preț cu mult mai mic. Nu te lăsa influențat doar de aspect, pune preț și pe funcționalitate. În plus, reține că secretul unei amenajări interioare constă în simplitate, echilibru, unitate și nu în decoruri lucioase, strălucitoare sau la un cost mare.

Pregătește-ți bugetul și nu lăsa nimic să stea în calea proiectului casei tale. Construieste-ți locuința mult visată, oaza de relaxare pentru tine și familia ta.