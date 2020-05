„Deservind diferite industrii, managerii de flote au fost nevoiți să își schimbe operațiunile zilnice într-o perioadă foarte scurtă de timp. În funcție de activitatea principală a flotei, am văzut foarte repede două forțe opuse care se dezvoltă” spune Grégory Boucharlat, vicepreședinte Commercial Europe. „Vedem un număr mare de flote care efectuează ore suplimentare pentru a livra bunuri esențiale, cum ar fi alimente, consumabile medicale și chimice, iar pentru ei timpul de funcționare și disponibilitatea șoferilor sunt chiar mai importante decât înainte. Pe de altă parte, flotele care sunt o parte critică în lanțul de furnizare de materiale auto sau industriale, au un număr mare de vehicule trase pe dreapta din cauza închiderii fabricilor."

În acest mediu schimbător, companiile de transport și logistică, precum și furnizorii acestora se confruntă cu noi provocări și oportunități. Pentru a sprijini nevoile în continuă evoluție ale clienților săi în această perioadă neobișnuită, Goodyear își personalizează oferta pentru flote, Goodyear Total Mobility, cu un nou pachet de servicii.

Pentru a-i scuti pe managerii de flote de o parte din volumul de muncă, o echipă Goodyear a fost desemnată să gestioneze în numele acestora alertele relaționate cu anvelopele. Ori de câte ori un vehicul echipat cu Sistemul Goodyear de Monitorizare a Presiunii Anvelopelor (TPMS), trimite o atenționare de pierdere rapidă a presiunii, modificare de temperatură sau un semnal de presiune scăzută a anvelopei, echipa de service analizează rapid situația și rezolvă potențialele probleme înainte ca acestea să aibă loc. Cu ajutorul sistemelor de date gestionate de Goodyear, echipa are o vedere completă asupra istoricului alertelor, are expertiză pentru a evalua gradul problemei curente și poate localiza vehiculul. În cazul în care este nevoie de asistență, un furnizor de servicii din apropiere îl va ajuta pe șofer să rezolve problema cât mai repede posibil. Pentru a garanta timpii rapizi de asistență, producătorul de anvelope monitorizează zilnic disponibilitatea tehnicienilor ServiceLine 24H pentru a se asigura că flotele pot primi asistența de care au nevoie în toată Europa, 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Pentru finalizarea procesului, administratorul flotei va fi informat atunci când camionul este din nou în funcțiune, pentru a realiza următoarea livrare.

Timpul de funcționare este deosebit de important în această perioadă dificilă. Companiile de transport trebuie să se poată baza pe vehiculele și pe anvelopele lor pentru a continua să circule mărfuri esențiale din punctul A în punctul B. Meyer Logistik, o afacere de familie cu sediul în Germania, este specializată în transportul de mărfuri sensibile la temperatură și operează zilnic o flotă de 1.600 de camioane, în Germania, Austria, România, Suedia și Republica Cehă.

Citeste si: VIDEO Un vortex polar a lovit America. Când va ajunge și în România

În ciuda limitării operațiunilor, cauzată de măsurile de siguranță aplicate, Goodyear continuă să deservească flotele în cazul apariției unei urgențe, cu ajutorul rețelei TruckForce, pe toată suprafața Europei. În Germania, F. + H. Dreikluft Reifenhandel GmbH din Eppingen este unul dintre cei peste 2000 de furnizori de servicii TruckForce din Europa. „Unitățile noastre mobile operează zi și noapte, 7 zile pe săptămână, pentru a asista flotele la livrarea alimentelor esențiale.” spune Gerhard Dreikluft, proprietar și manager. „De curând, am avut un caz special unde am condus 240 de km dus-întors pentru a ajuta la repararea unei anvelope de direcție a unui camion plin cu marfă. Am fost contactați la ora 9:44 pm, prin intermediul serviciului Goodyear ServiceLine 24h. Aveam în stoc o anvelopă Goodyear KMAX D GEN-2 cu dimensiunea 315/45R22.5, așa că tehnicianul nostru a pornit imediat la drum, la 120 de km depărtare. Puțin peste miezul nopții, camionul era funcțional și putea face livrarea.”

Pentru clienții care au fost nevoiți să-și limiteze sau să-și oprească temporar activitatea, Goodyear furnizează instrumente practice, dar și recomandări pentru șoferi, pentru ca aceștia să poată verifica starea anvelopelor lor înainte de a reporni operațiunile.

„Faptul de a avea un număr mare de camioane și remorci parcate, pentru o perioadă de câteva săptămâni, oferă oportunitatea de a face verificări, analize preventive de mentenanță și de a instala noi echipamente”, continuă Boucharlat. „Ca un efect, am observat, de asemenea, o cerere și un interes crescut al clienților pentru instalarea Sistemului Goodyear de Monitorizare a Presiunii Anvelopelor (TPMS), în aceste vremuri în care flotele conștientizează din ce în ce mai mult necesitatea mentenanței preventive a unei anvelope”.