Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER): “Votul din Parlament care plafoneaza taxa clawback la 15% pentru fabricile din Romania este o corectie necesara pentru ca industria medicamentelor sa aiba viitor, fiind totodata un semnal pozitiv dat de politicieni pentru continuarea investitiilor in extindere tehnologica si pastrarea locurilor de munca in tara”

PRIMER - care reuneste cele mai importante 19 situri de fabricatie din tara – saluta votul dat de majoritatea covarsitoare din Camera Deputatilor pe legea de aprobare a OUG 77/2011 care plafoneaza taxa clawback la 15% pentru medicamentele fabricate in tara. “De peste 5 ani, o masinarie bine organizata si finantata de importatori, avocati, consultanti si lobbyisti face tot ce-i sta in putinta pentru a denigra medicamentele generice fabricate in tara, care reprezinta un pericol in calea transformarii Romaniei intr-o tara complet dependenta de importuri” a declarat Dr Dragos Damian, Director Executiv PRIMER. “In mare parte a reusit, pentru ca din cauza cresterii taxei clawback de la 12% in 2016 la aproape 30% in 2019, cota de piata a medicamentelor fabricate in tara s-a redus la sub 10%, deficitul balantei comerciale din industrie genereaza 15% din deficitul total al Romaniei iar fabricantii din tara si-au anulat sau amanat investitii capitale de circa 100 milioane de Euro” a continuat oficialul PRIMER.

Votul din Camera Deputatilor din 23 aprilie aduce speranta pentru continuarea investitiilor, mai ales in perioada de dupa pandemia de COVID-19, cand Romania trebuie sa produca suficiente medicamente pentru a face fata nevoilor populatiei. Plafonarea taxei clawback la 15% este primul pas pentru ca industria din tara sa isi revina dupa 5 ani de decredibilizare. Urmatorul pas este unul logic, si anume ca industria sa fie desemnata domeniu de interes strategic, pentru a putea sa puna la dispozitia pacientilor si mai multe medicamente din productie domestica.

Unitatile de fabricatie de medicamente din Romania, aflate in Bucuresti, Tg Mures, Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca, Constanta, Sibiu, Brasov si Baia-Mare au facut in ultimii incepand cu 2007 investitii de peste 500 de milioane Euro pentru a se mentine competitive. “Romania are o traditie indelungata in industria farmaceutica iar contributia pe care fabricile de medicamente din Romania, indiferent de capital, o au la imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si la dezvoltarea economica este esentiala pentru evolutia noastra ca stat European modern”, a mai declarat Damian.

Din PRIMER fac parte cele mai importante 19 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, FITERMAN PHARMA, GEDEON-RICHTER, INFOMED FLUIDS, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, TERAPIA-SUN PHARMA, TIS PHARMACEUTICAL, VIM SPECTRUM, ZENTIVA