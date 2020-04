Unul dintre factorii determinanti pentru acest proiect proiect este situatia turismului viticol din Romania. Dispunerea geografica a cramelor si distantele de deplasare implicate pentru vizitarea acestora, corelate cu lipsa facilitatilor de cazare la crame si imposibilitatea consumului de alcool la volan fac ca vizitarea cramelor din Romania sa fie deseori o experienta incompleta. In multe cazuri, entuziastii vinului nu au posibilitatea de a se bucura pe deplin de o experienta memorabila, cu degustare completa si in tihna.

desprevin.ro ofera o schimbare a unghiului de perspectiva asupra modului de practicare a turismului viticol. Ceea ce aduce nou platforma este transpunerea experientei de vizitare a unei crame in confortul si siguranta universului casnic, in propria casa. Vizitarea cramei, descoperirea tuturor informatiilor relevante - despre procesul de vinificare, curiozitatile si particularitatile fiecarei crame, povestile si legendele locului, descoperirea oamenilor din spate... totul se face cu ajutorul tehnologiei, printr-un simplu click, din sufrageria proprie. In plus ofera sansa de a gusta vinurile preferate in compania altor iubitori ai vinului. Cum e posibil?

In fiecare saptamana, Despre Vin si canalele sale in social media prezinta informatii complete despre o crama, vedeta a saptamanii: interviuri cu oamenii implicati in procesul de fabricare al vinului, specialisti, detalii despre terroir si filozifia de vinificare, legende locale si povesti care dau savoare vinului. Fiecare selectie de vinuri, comandata pe website si livrata acasa, este insotita de fise de degustare facute de specialisti si de un joc ce poate fi jucat alaturi de cei dragi. Este un joc ce testeaza capacitatile de degustare ale fiecaruia si te invata cum sa o faci mai bine, transformand consumul de vin in ceea ce ar trebui sa fie - o ocazie sociala.

In plus, toti cei care comanda selectii de vinuri de pe aceasta platforma vor beneficia de sesiuni online de degustare ghidata, care le vor dezvalui informatii suplimentare despre produsele comandate, detalii si explicatii, raspunsuri la intrebarile lor dar si oportunitatea de a se alatura unei comunitati unite de aceeasi pasiune - vinul.

Initiatorii proiectului sunt Marina Samoila si Alex Dona. Marina este specialist in vin, absolventa a Facultatii de Horticultura. Este WSET 3 Wine&Spirits Certified si WSET Diploma Student. Alex activeaza in domeniul comunicarii de peste 12 ani si are o bogata experienta in TV, print, radio si online.