După ce a lansat primul prototip de robot de dezinfecție cu ajutorul radiației UV-C, laboratorul de cercetare și dezvoltare Modulab din București a lansat o campanie de crowdfunding pentru a putea produce cât mai multe exemplare de roboți autonomi cu care să ajute spitalele din România în lupta contra coronavirusului.

Până la finalul lunii aprilie, echipa își propune să strângă suma de 1.000.000 de lei pentru a produce 10 roboți inteligenți de dezinfectare fără contact (MUV Smart) și 50 de variante non-autonome ale acestuia (MUV Lite). Fondurile vor fi strânse cu ajutorul asociațiilor Funky Citizens și Romanian United Fund, iar roboții vor ajunge în spitale datorită asociației Dăruiește Viață. Totodată, exemplarele MUV Lite vor fi realizate la prețuri de producție de fabrica Almalux.

În prezent, spitalele din România se confruntă cu două mari probleme: răspândirea noului coronavirus în spitalele care nu sunt desemnate pentru pacienții Covid19, afectând cadre medicale și bolnavi vulnerabili, și infecțiile nosocomiale, ca urmare a suprainfectării pacienților cu bacterii și fungi multirezistente la antibiotice.

Două exemplare din robotul autonom MUV Smart vor ajunge în săptămânile următoare în două spitale din țară, unul dintre ele fiind Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou", datorită achiziționării în avans a companiilor Kaufland și BCR. Astfel, marile companii sunt invitate să adopte un spital din țară, pentru care să achiziționeze în avans un robot MUV.

„După ce am anunțat prima versiune a prototipului, adaptând o platformă autonomă la care lucram deja de doi ani, am adus îmbunătățiri considerabile dispozitivului. Am fost contactați de spitale care aveau nevoie urgentă de o astfel de soluție de sterilizare, am primit feedback prețios de la medici specialiști în achiziții care ne-au ajutat să optimizăm prototipul și am primit ajutor de la asociații care au venit să completeze efortul nostru”, spune Paul Popescu, fondator Modulab.

Radiația UV-C este cea mai eficientă metodă de neutralizare diferitelor tipuri de microorganisme patogene, fiind eficientă și împotriva virusului COVID-19. Robotul MUV Smart creat de Modulab are o putere mare de sterilizare, nu expune operatorii umani și poate naviga spații complexe evitând coliziunile, poate detecta prezența oamenilor pentru a-și dezactiva lămpile și poate fi supravegheat și controlat de la distanță, cu ajutorul unei aplicații Android.

Din punct de vedere tehnic, MUV este un sterilizator mobil care omoară bacterii și virusuri printr-o tehnologie folosită deja pe plan mondial - iradierea germicidă prin ultraviolet. Poate acoperi 20m² în mai puțin de 15 minute, acționând direct asupra acidului nucleic al microorganismelor patogene, anulând capacitatea lor de reproducție.

Laboratorul Modulab a dezvoltat și o variantă mai practică a robotului, modulară și mai puțin costisitoare - MUV Lite, care nu este autonomă, ea necesită un operator uman pentru a o manevra.

Dincolo de fundraiser-ul non-profit anunțat, o miză pe termen lung a proiectului este aceea de a dezvolta, pe plan local, dispozitive robotice autonome ultra-performante, care să vină în ajutorul instituțiilor publice, punând mai puțină presiune financiară pe dotarea acestora cu dispozitive de ultimă generație.

Roboții MUV de sterilizare, precum și celelalte platforme robotice pe care Modulab le are în pregătire, sunt dezvoltate în România și vor fi produse în țară.