O programare la un medic dintr-o clinica de cardiologie ne poate scuti de multe probleme. Medicul cardiolog este cea mai indicata persoana cu care sa stam de vorba daca suntem preocupati de sanatatea inimii. Acesta va examina toate simptomele pentru a identifica problemele.

Iata cateva dintre starile care pot semnala dezvoltarea unor probleme cardiace:

1. Apnee in somn

Cand sforaitul este intrerupt de pauze in respiratie, cauza ar putea fi lipsa oxigenului la nivelul creierului. Astfel, daca acesta nu este bine oxigenat, va transmite semnale catre vasele de sange si inima pentru a lucra mai mult, in vederea mentinerii cursului sangvin. Din acest motiv creste riscul de a avea tensiune arteriala ridicata, ritmuri cardiace anormale, accidente vasculare cerebrale si insuficienta cardiaca. Apneea in somn este tratabila.

2. Oboseala

Oboseala poate fi cauzata de multe boli si medicamente, insa o stare de oboseala constanta poate reprezenta, in multe cazuri, un semnal de alarma care anunta insuficienta cardiaca sau dezvoltarea unei boli coronariene.

3. Dureri inexplicabile

Blocarea alimentarii cu sange a muschiului cardiac, ce apare odata cu dezvoltarea unei boli coronariene, face ca inima „sa strige de durere“ cand trebuie sa lucreze mai mult, informeaza site-ul Harvard Medical School. Aceasta durere nu apare mereu la nivelul pieptului. De multe ori, se simte in umeri, in brate, in spate, in maxilar sau in abdomen. Cand durerea apare in aceste locuri, in timpul exercitiilor fizice, si dispare ulterior, cand corpul este odihnit, acesta poate fi un semn care anunta dezvoltarea unei afectiuni cardiace.

4. Probleme de respiratie

De multe ori, daca urcam doua etaje, simtim ca ramanem fara aer. Prima idee care ne trece prin minte este ca nu suntem in forma si ar trebui sa incepem sa facem mai mult sport. Cu toate acestea, problemele de respiratie care apar cand depunem mici eforturi pot indica probleme cardiace. Din acest motiv este recomandat sa consultam un medic cardiolog, imediat ce apar aceste simptome.

5. Picioare umflate

Atunci cand glezna, talpa sau gamba piciorului sunt umflate, trebuie sa avem in vedere faptul ca acesta ar putea fi un semn care anunta insuficienta cardiaca. Umflarea picioarelor poate fi, de asemenea, cauzata de boli renale, insuficienta hepatica, circulatie slaba a sangelui, consumul unor alimente prea sarate sau poate fi un efect advers al unor medicamente.

6. Palpitatii cardiace

Termenul „palpitatii“ inseamna o bataie a inimii, care este neregulata sau rapida. Cele mai multe palpitatii sunt inofensive, cauzate, in general, de anxietate, aportul de cafeina sau deshidratare. Exista, insa, si situatii cand palpitatiile pot indica o problema a inimii. Din acest motiv este important sa tinem o evidenta a acestei stari. De exemplu, daca ne odihnim (citim o carte sau ne uitam la televizor) si inima incepe, deodata, sa bata neregulat, trebuie sa ne adresam imediat unui medic cardiolog.

Bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza a deceselor la nivel global. In fiecare an, aproximativ 17,9 milioane de persoane mor din acest motiv. In Romania, mortalitatea provocata de bolile cardiovasculare este de trei ori mai mare decat cea cauzata de cancer. Principalii factori care duc la astfel de boli sunt consumul de tutun, dieta nesanatoasa si inactivitatea fizica.

Pentru a preintampina eventualele probleme de sanatate este indicat sa avem un stil de viata sanatos si sa mergem frecvent la un medic cardiolog pentru a descoperi din timp o eventuala afectiune cardiaca.