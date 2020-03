Un smartphone este deopotriva telefon mobil, aparat de fotografiat, dispozitiv pentru ascultat muzica, instrument de navigare pe internet si chiar instrument de plata, similar cardului bancar.

Pentru a profita din plin de functiile pe care ti le ofera telefonul tau, ai nevoie si de o serie de accesorii, unele cu rol de protectie, altele pentru a pune mai bine in valoare functiile dispozitivului.

1. Husa de protectie

Acesta este un accesoriu pe care cei mai multi utilizatori si-l procura odata cu telefonul, intrucat husa trebuie sa se potriveasca perfect modelului de smartphone. De exemplu, un utilizator care are un telefon Galaxy A10 trebuie sa caute huse pentru Galaxy A10, pentru ca nici o alta husa nu se va potrivi perfect cu aparatul sau.

Husele sunt disponibile intr-o mare varietate de modele si culori, iar cu ajutorul lor iti poti personaliza telefonul. Cele mai simple sunt husele din silicon, care protejeaza telefonul de zgarieturi si atenueaza socurile atunci cand il mai scapi pe jos.

Citeste si: Cât timp poate supraviețui coronavirusul pe telefonul mobil

2. Boxe si casti bluetooth

Orice smartphone este dotat si cu un difuzor intern, care permite utilizatorului sa asculte muzica, sa vizioneze filme sau sa joace diferite jocuri. Difuzorul telefonului ne este insa suficient de puternic pentru a-ti permite sa pui muzica la o petrecere cu prietenii.

Pentru asta ai nevoie de un accesoriu care sa amplifice sunetul, iar boxele bluetooth sunt ideale. Se conecteaza la telefon prin bluetooth si redau la o intensitate mai mare melodiile salvate in aparat sau cele de pe YouTube ori canalele de streaming.

In mod similar functioneaza si castile bluetooth, doar ca acestea sunt facute doar pentru tine, pentru a putea asculta muzica atunci cand citesti, mergi pe strada sau esti prins in alte activitati.

3. Baterie externa

Avand o plaja atat de larga de utilizari, un smartphone trebuie sa fie incarcat destul de des. Alimentarea se face din bateria telefonului, insa daca aparatul este folosit intens, aceasta se poate descarca atunci cand ai cea mai mare nevoie de ea.

Citeste si: 16 moduri in care iti poti imbunatati somnul

Pentru ca nu vei avea mereu acces la o priza ca sa-l poti incarca de fiecare data cand ai nevoie, poti folosi o baterie externa. Cu ajutorul ei iti poti incarca telefonul oricand si oriunde. Trebuie doar sa te aisguri ca este incarcata si sa o porti cu tine atunci cand vei utiliza mai intens telefonul. Este ideala pentru calatorii sau pentru zilele agitate, cand trebuie sa pleci in graba de acasa si nu mai ai timp sa iti incarci telefonul.

4. Cablu si incarcator

Aceste accesorii le gasesti in cutia telefonului atunci cand il cumperi, insa cu timpul se pot pierde sau uza. Pe de alta parte, poate cablul original de incarcare nu este suficient de lung pentru a ajunge de la priza la pat, unde vrei sa folosesti telefonul in timp ce este la incarcat sau poate vrei sa iti incarci aparatul in timp ce esti in masina.

Aceste probleme se rezolva simplu daca iti vei achizitiona un cablu sau un incarcator adaptat nevoilor tale. Ambele accesorii sunt disponibile in nenumarate variante, astfel incat iti va fi foarte usor sa gasesti exact ce iti trebuie.

Acestea sunt doar cateva exemple de accesorii utile unui utilizator de smartphone in viata de zi cu zi, oferta de pe piata fiind mult mai variata, pentru ca tot timpul apar noutati.