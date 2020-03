Daca te-ai decis sa pleci din localitate, acasa la ai tai, poti sa faci asta intr-un mod organizat. Timpul petrecut cu familia are multe beneficii, mai ales ca, desi esti adult, parintii tai vor simti sa te rasfete ca atunci cand erai copil. Daca te-ai decis sa pleci din localitate, acasa la ai tai, poti sa faci asta intr-un mod organizat. Timpul petrecut cu familia are multe beneficii, mai ales ca, desi esti adult, parintii tai vor simti sa te rasfete ca atunci cand erai copil. Asa ca sa nu te mire daca mama iti va face tarta cu fructe, orez cu lapte in care va adauga dulceata si clatite cu branza de vaci. Nu va fi nevoie sa aveti activitati in timpul liber, ci sa va bucurati de momentele marunte petrecute impreuna: de la savurarea cafelei dimineata, prepararea cinei sau vizionarea unor filme. De altfel, doi cercetatori americani, Tamar Kremer-Sadlik si Amy L. Paugh, in studiul „Momente de zi cu zi: gasirea timpului de calitate in familii” evidentiaza ca acestea conteaza cu adevarat si ca treburile casnice pot reprezenta pretexte pentru a comunica cu cei dragi. Inainte sa lasi metropola si casa pe care o ai si sa pornesti la drum cu destinatia unui orasel de provincie sau a unui sat, ia-ti cateva masuri:

Securizarea casei

Chiar daca ai vecini vigilenti, cu care ai legat relatii amiabile si care ar putea sa mearga in fiecare zi si sa se asigure ca totul este in regula, de preferat ar fi sa iti iei cateva masuri de precautie, cum ar fi instalarea unor camere pentru supraveghere exterior. Daca iti vei instala si o aplicatie pe telefon, vei putea sa verifici in timp real ce se mai intampla acasa. Cu toate ca e posibil sa locuiesti intr-un cartier rezidential, cu paza, este esential sa previi eventualele neplaceri si pagube.

Aruncarea alimentelor perisabile

Daca pornesti spre ai tai, ai grija sa nu lasi in frigider mancare gatita, recipiente incepute si oale cu supe sau ciorbe pe aragaz. Este posibil ca atunci cand vei reveni acestea sa fie deja stricate, iar mirosul emanat sa nu fie cel mai placut. Poti dona mancarea daca o pui in caserole de unica folosinta si astfel nu numai ca eviti risipa, dar faci si o fapta buna. De asemenea, nu uita sa arunci si gunoiul inainte de a pleca de acasa, sa arunci florile din vaza, din aceleasi considerente, la care se adauga si normele de igiena. In plus, nu cred ca ai vrea sa te trezesti cu gandaci atunci cand vei reveni.

Haine de schimb

Daca ai de gand sa iti iei doar un geamantan cu haine de primavara, s-ar putea sa ai probleme la fata locului, mai ales din cauza diferentelor de temperatura. De exemplu, daca in Cluj-Napoca este o vreme insorita, in Vatra Dornei ar putea chiar sa si ninga. Ia-ti tot ceea ce ai nevoie cu tine, si nu doar haine de sezon. Observatia este valabila si in ceea ce priveste incaltamintea, precum si produsele cosmetice. Daca ai deja o rutina si gelul tau de dus preferat, parfumul care iti da o stare de bine, nu uita sa le pui in bagaj.

Inainte de a pune in aplicare orice plan, fiecare dintre noi trebuie sa se organizeze pentru a nu preintampina probleme. Tocmai de aceea, inainte de a pleca de acasa ai grija sa lasi totul in ordine.