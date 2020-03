Probabil ca nu exista ceva mai frumos in aceasta lume decat dragostea de mama. Pentru femei, siguranta este intotdeauna o prioritate, institutia familiei fiind baza securitatii in doi. Un cuplu de tineri care isi intemeiaza o familie pleaca in viata cu multa incredere si determinare. Sau, cel putin, asa ar fi bine sa se intample lucrurile.

Odata ce copilasul s-a nascut, trebuie sa-i fie oferita dragoste infinita si protectie. Cu toate acestea, primul an dupa nasterea celui mic este dificil. Centrul universului se afla in farama mica de viata pe care cuplul a creat-o. Nopti nedormite, indoieli inevitabile sau conflicte sunt inerente. Deci, o atmosfera tensionata in casa va fi simtita de bebelus, acesta preluand din energia negativa pe care parintii o emana.

Partenerii s-ar putea deconecta de la relatie in aceste momente. Acum este momentul sa se apropie mai mult ca niciodata. Vorbiti deschis despre lucurile pe care va deranjeaza si asumati-va responsabilitatea nu doar in legatura cu ingrijirea copilului, dar si cu treburile din gospodarie, intr-un mod egal. Implicarea trebuie sa fie echilibrata din ambele parti.

Este bine sa lasi tatal sa isi exerseze noul rol. In afara de alaptat, si un barbat poate sa indeplineasca aceleasi sarcini ca o femeie. Aici, tu esti cea care nu are voie sa opuna rezistenta. In noile roluri pe care amandoi le descoperiti abia acum, este recomandat sa va educati increderea unul in celalalt.

Comunicati

Lucrurile nespuse si lasate sub pres la un moment dat se vor intoarce impotriva voastra. Tensiunile apar fiind provocate de noua perspectiva in care va aflati. Este bine sa va gasiti timp pentru a sta fata in fata si a discuta problemele cu care va confruntati. Discutati liber despre toate indoielile, supararile care va apasa. Intr-un mod obiectiv si matur, incercati sa gasiti rezolvarea, astfel vei putea continua sa il cresteti pe cel mic in armonie si liniste.

Impartiti treburile domestice

Unul dintre voi lucreaza cu norma intreaga, cel mai probabil el. Implica-l in cresterea celui mic atat cat se poate. Lasa-l sa se odihneasca dupa munca, iar, in weekend, acesta poate sa preia mai multe dintre sarcinile casei.

De altfel, incearca sa fii pe cat se poate de practica si foloseste la maximum instrumentele din casa care pot sa iti faca viata mai usoara. Orice fel de electrocasnice, fie ca este vorba de masini de spalat vase sau haine, cafetiere, etc sunt ajutorul tau de nadejde pentru a-ti scurta din timpul alocat curateniei.

Gasiti timp pentru voi

Va fi mult mai usor sa raspundeti cu brio provocarilor daca aveti o relatie sanatoasa de cuplu. Fiecare minut petrecut alaturi va va solidifica relatia. Apelati cu incredere la bunici, sprijinul lor este important in cresterea copilului. Renuntati la telefon in momentele in care sunteti impreuna si inchideti televizorul. Incercati sa luati masa impreuna, macar cina, cand amandoi sunteti acasa.

Puteti, de altfel, sa angajati o bona pentru doua sau trei ore pe saptamana, pentru a putea sa iesiti impreuna la masa in oras, la film sau la o plimbare in parc. Este important sa petreceti timp de calitate alaturi, astfel energia voastra va creste si dragostea nu se va diminua din cuplu.

Trebuie sa depuneti efort si sa treceti cu bine peste provocarile din noua voastra viata. Un cuplu fericit asigura liniste copilului. Daca parintii sunt bine, si copilul va creste sanatos si bucuros!