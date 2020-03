Nu exista o reteta pentru succes atunci cand te prezinti in fata unui angajator si speri ca vei obtine jobul pentru care ai aplicat. Potrivit specialistilor in resurse umane de la Zety, in Statele Unite ale Americii, un loc de munca scos la concurs intr-un sector corporate atrage aproximativ 250 de CV-uri, dintre care doar 4 sau 6, in medie, vor ajunge in faza finala a interviurilor, urmand ca o singura persoana sa fie angajata. Pornind de la aceste date, modul in care iti faci CV-ul si atentia pe care o acorzi detaliilor poate fi o cale mult mai eficienta de a atrage atentia departamentului de resurse umane. Desigur, de la un punct incolo, in functie de locul de munca pentru care aplici, vei ajunge in momentul in care toti concurentii de pe o pozitie vor veni la pachet cu experienta si calificare. Intrebarea la care tu trebuie sa stii sa iti raspunzi singur este ce va face diferenta in favoarea ta intr-un astfel de scenariu.

Prea multa informatie nu te va ajuta Un prim reflex pe care l-ai putea avea atunci cand iti scrii CV-ul de angajare este sa pui in el tot ce iti trece prin minte. Experienta ta bogata intr-un domeniu nu trebuie reflectata printr-un numar nelimitat de pagini, pentru ca, intr-un final, exista riscul ca putini angajatori sa citeasca pana la capat, iar altii chiar sa considere ca esti supracalificat pentru job. Un detaliu la care trebuie sa fii atent in aceasta situatie pleaca tocmai din experienta ta pe piata muncii. Odata cu aceasta, ar trebui ca si abilitatea ta de a fi mai organizat sa creasca. Asa cum poti organiza personalul dintr-un departament, la fel trebuie sa organizezi si volumul de informatie pe care altii il citesc despre tine. Pastreaza doar lucrurile esentiale in CV, iar in timpul interviului le poti accentua prin exemple concrete. Nu te rezuma exclusiv la activitatea profesionala Daca activitatea ta profesionala va raspunde la intrebarile esentiale despre ce fel de angajat esti, ce performante ai obtinut si cat de loial poti fi unui angajator sau unui proiect, aceasta nu va fi suficienta pentru a raspunde la intrebarea despre ce fel de persoana esti. Tocmai din acest motiv este foarte important sa nu neglijezi si acest aspect. Spre exemplu, unele activitati de voluntariat pot fi extrem de utile sa iti regasesti pasiunea pentru ceea ce faci zi de zi, sa descoperi lucruri noi, iar intr-un final vor reflecta si valorile in care crezi, un detaliu esential atunci cand cineva se va gandi daca esti sau nu potrivit pentru organizatia sa. Intareste-ti cunostintele printr-un certificat acreditat Revenind la un aspect mai practic al lucrurilor, acolo unde exista posibilitatea, incearca sa obtii acreditari recunoscute international sau cel putin in domeniul tau de activitate pentru toate cunostintele pe care afirmi in CV ca le stapanesti. Desi ele nu reprezinta o garantie ca esti cel mai bun in domeniu, arata ca ai fost dispus sa faci un pas suplimentar ca sa iti intaresti cunostintele, ceea ce intr-un concurs pentru un loc de munca ar putea face diferenta. Scrisorile de recomandare nu trebuie sa lipseasca Experienta profesionala, adica istoricul locurilor de munca, nu este suficient sa dovedeasca faptul ca rolul tau in fostele companii in care ai activat a fost central si esential. Tocmai din acest motiv este indicat ca alaturi de CV sa ai si cateva scrisori de recomandare din partea fostilor tai angajatori. Este cea mai buna dovada ca inca esti apreciat la fostele locuri de munca, iar usa iti va fi deschisa mereu. Citeste si: 5 greseli care te impiedica sa obtii un interviu Niciodata sa nu minti in CV-ul tau Traim intr-o era digitala, iar un CV cu lucruri mai putin adevarate poate fi destul de usor de depistat. In plus, piata muncii este destul de mica pe anumite segmente, iar angajatorii tind sa se cunoasca intre ei. Micile detalii pot face diferenta mai ales atunci cand concurenta este acerba. Acesta este si motivul pentru care trebuie sa te asiguri de fiecare data ca in clipa in care lucrezi la un CV de angajare, nu lasi la voia intamplarii niciun detaliu.

Te-ar putea interesa si: