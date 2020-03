Componenta extrem de importanta a masinii pe care o conduci, anvelopele iti pot da mari batai de cap daca nu stii nici unde, nici cum ar trebui sa le cauti pe cele mai avantajoase pentru tine. Ne-am gandit sa iti venim in ajutor si sa iti prezentam cei mai importanti pasi pe care trebuie sa ii urmezi primavara, cand treci de la cauciucurile de iarna la cele de vara, iarna, cand procesul e reversibil, sau oricand ai nevoie sa inlocuiesti anvelopele vechi cu un set nou-nout. Iata ce ai de facut!

Cauta oferte online

E mult mai convenabil sa cumperi un set de anvelope online, decat sa pierzi timp si nervi in trafic, pana la cel mai apropiat magazin de piese auto. In loc sa mergi fizic pana la un service, aseaza-te comod pe canapea si deschide un browser de internet cu care obisnuiesti sa lucrezi mai usor. In cateva minute, comanda cu anvelopele de care ai nevoie poate fi in drum spre tine, iar tu poti face relaxat si alte activitati, pana cand curierul va suna la usa ta.

Ai grija la cuvintele cheie

E foarte important cum anume folosesti motoarele de cautare si ce cuvinte cheie cauti, pentru a ajunge cu adevarat la cele mai bune oferte de care poti beneficia. Daca vei scrie, de pilda, „cauciucuri ieftine” e foarte posibil sa nimeresti pe vreun site care vinde anvelope la mana a doua, eventual din dezmembrari. Daca vrei sa te bucuri pentru un timp indelungat de ele, iti recomandam sa investesti intr-un set nou, de care poti avea grija asa cum stii mai bine. De la rularea in conditii extreme si pana la depozitarea lor in locuri neadecvate, cauciucurile vechi pot fi un loz necastigator pentru tine, care sa se degradeze intr-un an atat de tare, incat sa fii nevoit sa le inlocuiesti din nou in sezonul urmator. Daca nu vrei sa faci asta, pune-ti increderea doar in anvelopele noi si cauta oferte pe acvila-romania.ro unde preturile avantajoase fac legea.

Alege dimensiunile corecte

Nu te grabi, ci cauta atent printre oferte anvelopele de care ai nevoie pentru masina ta. Super-ofertele s-ar putea sa-ti ia ochii, insa tu ramai concentrat pe produsele care iti sunt cu adevarat de folos.

Daca nu stii ce marime de cauciucuri se potriveste pe masina, da o fuga pana in parcare si cauta aceste informatii in manualul auto sau chiar pe anvelopele deja montate.

Tot in aceasta etapa ar fi bine sa stii ca ar trebui sa comanzi doar de pe site-urile care iti permit returnarea produselor, in cazul in care te razgandesti sau nu mai poti achita anvelopele comandate.

Mergi pe mana unui producator consacrat

Cand vine vorba de siguranta ta la volan, nimic nu ar trebui sa te poata face sa alegi o firma producatoare de anvelope de care nu ai mai auzit. Mergi la sigur si cumpara doar produse de la profesionisti in domeniu, ca sa nu risti in niciun fel. Pretul ceva mai piperat nu ar trebui sa te sperie pentru ca un set de cauciucuri bine intretinut te poate ajuta sa treci fara probleme peste sapte sezoane.

Acum, ca ai aflat unde poti gasi cele mai avantajoase oferte, iti dorim spor la cumparaturi si drumuri bune!