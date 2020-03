Pentru a fi sigur ca functionezi la parametri optimi, trebuie sa te bucuri de orele de odihna in fiecare zi. Un somn bun iti ajuta creierul, iti imbunatateste memoria si iti intareste sistemul imunitar, motiv pentru care este important sa dormi cat mai bine pe timpul noptii.

Iata care sunt cele mai bune moduri prin care iti poti imbunatati somnul:

Verifica salteaua si schimba des lenjeria de pat

Indiferent de calitatea saltelei pe care dormi, odata cu trecerea timpului, aceasta isi va schimba forma, ceea ce-ti poate afecta somnul. Astfel, daca ai o saltea mai veche de 7-8 ani, este momentul sa o inlocuiesti cu una noua, care sa-i ofere corpului tau un suport adecvat.

De asemenea, lenjeria de pat trebuie schimbata regulat, o data la una sau doua saptamani. Alege intotdeauna asternuturi din materiale prietenoase cu pielea si adapteaza-le in functie de anotimp: bumbacul ofera racoare vara, iar finetul te incalzeste iarna. Opteaza pentru lenjerii de pat Vivre in culori vii si atragatoare, care iti vor transforma dormitorul intr-un spatiu relaxant, potrivit pentru somn.

Alege perna potrivita

Perna pe care ar trebui sa o folosesti trebuie aleasa in functie de nevoile tale si de pozitia in care dormi. Pentru a evita durerile de gat, alege o perna care sa asigure alinierea coloanei vertebrale cu gatul.

Citeste si: Roxen reprezinta Romania la Eurovision 2020

Limiteaza consumul de cofeina

Pentru un somn odihnitor, este indicat sa limitezi consumul de cofeina de pe parcursul zilei. Renunta la cafea cu aproximativ 7-8 ore inainte de somn, la bauturile carbogazoase si la ceaiurile cu un continut mare de teina.

Evita consumul de alcool

La fel ca in cazul cafelei, se recomanda sa nu consumi alcool cu cel putin 2-3 ore inainte de somn. Alcoolul poate genera dezechilibre in corp si te poate face sa te trezesti de multe ori pana dimineata.

Hidrateaza-te corespunzator

Hidratarea joaca un rol la fel de important pentru functionarea corecta a organismului si pentru imbunatatirea somnului. Cu toate acestea, nu bea lichide in exces inainte de culcare, ca sa nu-ti intrerupi somnul pentru a merge la baie.

Pastreaza o alimentatie sanatoasa

O dieta echilibrata are efecte inclusiv asupra somnului, de aceea este important sa pastrezi o alimentatie sanatoasa. Chiar daca poti lua o mica gustare inainte de ora de culcare, evita mesele copioase. Totodata, incearca sa renunti la gustarile din timpul noptii.

Citeste si: Prima expozitie permanenta dedicata discotecilor din anii comunismului

Fa exercitii fizice regulate

Exercitiile fizice regulate contribuie la un somn de calitate, mai ales daca le efectuezi la pranz, cu cel putin cateva ore inainte de somn. Evita sa faci sport seara, deoarece adrenalina te poate tine treaz pe parcursul noptii.

Petrece cat mai mult timp in aer liber

Plimbarile in aer liber si expunerea la soare te ajuta sa te odihnesti mai bine pe timpul noptii. Motivul este simplu! Activitatile in aer liber te vor obosi fizic iar tu vei dormi adanc.

Odihneste-te intr-un mediu relaxant

Ca sa ai un somn profund, trebuie sa te odihnesti intr-un mediu relaxant, intunecos, fara zgomot sau temperaturi extreme. Astfel, ai grija sa opresti televizorul sau laptopul inainte de somn, stinge lumina si inchide ferestrele, pentru a nu fi deranjat de niciun fel de sunet.

Pastreaza o temperatura optima in dormitor

Temperatura optima in dormitor te va ajuta sa dormi mai bine, de aceea trebuie sa ai in camera 15-19 grade Celsius, pentru a-ti crea cele mai bune conditii. Poti opta oricand pentru accesorii precum masca de dormit sau dopuri de urechi, pentru a indeparta orice factori perturbatori.

Citeste si: 10 lucruri pe care NU ar trebui le faci in masina

Stabileste un orar de odihna

Un orar de odihna presupune sa adormi si sa te trezesti la aceeasi ora in fiecare zi, chiar si in weekend. Aceasta este o metoda ideala de a regla ceasul biologic si de a dormi mai profund in fiecare noapte.

Creeaza-ti un ritual relaxant inainte de somn

E bine sa te relaxezi aproximativ o ora inainte de a merge la culcare cu o activitate care-ti face placere. Asigura-te ca noptiera este suficient de incapatoare pentru a putea pastra la indemana carti, integrame sau rebusuri, ebook reader-ul sau tableta si, bineinteles, o veioza.

Nu dormi mult dupa-amiaza

Daca ai ocazia sa dormi dupa-amiaza, incearca sa nu te odihnesti mai mult de o jumatate de ora, deoarece noaptea este posibil sa-ti fie greu sa adormi.

Asculta muzica inainte de somn

In afara de citit si de vizionarea emisiunilor preferate, asculta muzica relaxanta in casti inainte de culcare. Acest lucru te ajuta sa te relaxezi si sa adormi mai usor.

Renunta la telefon

Stai departe de orice ecran in momentul in care incerci sa dormi. E drept ca poti viziona un serial sau o emisiune cu o ora-doua inainte de somn, dar nu e o idee prea buna sa-ti verifici si conturile de social media. Fara sa-ti dai seama, un minut se va transforma intr-o ora, iar creierul nu va produce melatonina si iti va fi mai greu sa te relaxezi.

Mergi la culcare atunci cand esti obosit

Incearca sa mergi la culcare doar atunci cand iti este somn si esti cu adevarat obosit. In caz contrar, vei petrece timpul in pat stand cu ochii deschisi, iar aceasta frustrare poate duce uneori chiar la insomnie.

Aplica aceste sfaturi si vei constata o schimbare in bine cu privire la calitatea somnului tau!